Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

La consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado del accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo). Hasta el momento, se han reportado 50 fallecidos, según El Español.

La colisión de dos trenes, un AVE y un Iryo en la localidad toledana de Urda, ha ocasionado decenas de heridos, y hasta allí se han trasladado numerosas unidades de bomberos y ambulancias. El tren Iryo accidentado viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba 397 pasajeros, confirmó la consejera.

Los vagones han caído por un terraplén

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén. La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, lo que ha obligado a cortar la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Un AVE de Renfe habría alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado de dos vagones del Iryo, informó, en primeros indicios, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles. Fuente: EFE EFE/ Ismael Herrero

Activación del Plan de enmergencias

Renfe ha anunciado que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido este miércoles la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el accidente de dos trenes ocurrido esta mañana en la estación de Urda (Toledo), en el que hay al menos diez personas fallecidas.

Asimismo, ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), que inicialmente se había activado a las 9:15 en fase de emergencia, según han informado fuentes del Gobierno autonómico.

Tras la activación del Platecam, desde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha se han movilizado todos los grupos de acción competentes en la emergencia y se ha movilizado el puesto de mando avanzado (PMA), desde el que se realiza el seguimiento y se toman las decisiones operativas para atajar la emergencia en curso.

Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. EFE

Pedro Sánchez expresa su apoyo a víctimas y familiares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su consternación por el accidente ferroviario de Toledo y permanece en contacto constante con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez, en un mensaje en X, ha trasladado su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.