Un hecho policial tan inusual como alarmante sorprendió a la ciudad balnearia de Miramar. Durante la madrugada del sábado, dos delincuentes asaltaron un kiosko montados a caballo en una de las zonas más transitadas del centro El robo rápidamente se viralizó en redes sociales por un video de cámaras de seguridad que muestran a los sospechoso moviéndose con total tranquilidad antes de ingresar al comercio. El episodio ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, en la intersección de las calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal céntrica, cuando el local permanecía cerrado y sin empleados. Según trascendió a partir de fuentes policiales y medios locales, los delincuentes descendieron de los caballos apenas llegaron al kiosco y entraron al lugar para revisar el interior con calma. Incluso encendieron las luces del comercio para seleccionar distintos productos antes de escapar. Entre la mercadería sustraída había principalmente cigarrillos, golosinas y artículos pequeños de fácil traslado. Luego de cargar los elementos robados, los hombres abandonaron la escena montados y se alejaron sin ser interceptados. La secuencia completa quedó grabada y comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Aunque el hecho llamó la atención por la modalidad utilizada por los delincuentes, comerciantes y vecinos sostienen que no se trata de un episodio aislado. Residentes de la ciudad aseguran que en los últimos meses aumentaron los robos menores, los daños contra vidrieras y los intentos de ingreso a distintos locales comerciales. Mientras tanto, los investigadores analizan registros de cámaras municipales y privadas para intentar identificar a los responsables del asalto, que hasta el momento continúan prófugos.