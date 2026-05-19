El dispositivo comenzó hace menos de un mes. Hasta ahora se realizaron 26 intervenciones, se detuvo a 32 personas y se incautaron armas de fuego y drogas.

El Municipio de San Isidro implementó un nuevo esquema de seguridad en La Cava, el barrio de Beccar donde históricamente las fuerzas de seguridad no ingresaban. Por primera vez, oficiales de las Brigadas de la Patrulla Municipal patrullan el interior del barrio junto a Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense.

El dispositivo comenzó hace menos de un mes. Hasta ahora se realizaron 26 intervenciones, se detuvo a 32 personas y se incautaron armas de fuego y drogas. El Municipio presentó cinco denuncias por venta de estupefacientes que derivaron en órdenes de allanamiento del Ministerio Público Fiscal.

Mun. San Isidro

En el último allanamiento, a cargo de la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro (conducida por el fiscal Esteban Álvarez) se secuestraron una pistola Bersa, dos cargadores, un arma de fabricación casera, cartuchos, cocaína, marihuana y una balanza de precisión.

Cómo funciona el operativo

A diferencia del patrullaje tradicional con recorridos fijos y puestos estáticos, el esquema se basa en intervenciones sin horarios ni itinerarios predeterminados. La Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI) actúa como unidad de coordinación entre las distintas fuerzas.

Los recorridos preventivos se concentran en las calles Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón, e incluyen zonas aledañas al barrio como corredores escolares y paradas de colectivos.

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El contexto: qué muestran los números de abril

En paralelo al operativo en La Cava, el municipio registró en abril una caída del 92% en el robo automotor respecto al mismo mes de 2024. También bajaron los robos bajo la modalidad escruche y los asaltos en la vía pública. No hay información oficial disponible sobre qué parte de esa reducción se explica específicamente por el operativo en La Cava y qué parte responde a otros factores.

Durante abril se realizaron 1.141 operativos de prevención en todo el municipio, se identificó a 16.607 personas y se concretaron 176 detenciones: 42 en flagrancia y 134 por pedidos de captura o impedimentos judiciales.

La infraestructura de monitoreo

El operativo se apoya en un sistema de vigilancia que incluye 170 lectoras de patentes (que en el período controlaron 7.126 vehículos y detectaron 21 alertas activas) y 2.646 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal. Más de 23.000 vecinos participan del programa Ojos en Alerta, que permite reportar situaciones por WhatsApp. El municipio cuenta con más de 300 oficiales en la calle y 145 operadores de monitoreo.