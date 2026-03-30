Un estudiante de 15 años entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, ubicada en el barrio San Cristóbal de Santa Fe, y mató a un compañero de 13 años en el patio interno de la institución. Además, por la balacera, otros seis estudiantes terminaron heridos. El estremecedor ataque resurgió el debate sobre si el menor puede ser condenado por el homicidio o si será inimputable, tras la nueva ley penal juvenil que bajo la edad de imputabilidad. Pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil, en marzo de 2026, el menor no podrá ser juzgado por un tribunal debido a que se debe cumplir un plazo para su cumplimiento efectivo. Si bien la resolución ya fue publicada en el Boletín Oficial, el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” de su publicación. En este marco, el autor del crimen no puede ser sometido a un proceso penal ni recibir una condena. Esto mismo fue confirmado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien indicó que el chico será declarado no punible. El alumno fue detenido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra detenerlo y quitarle la escopeta con la que inició el tiroteo. El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando el estudiantado de la Escuela N° 40 Mariano Moreno esperaba para izar la bandera. En un momento, el chico de 15 años extrajo una escopeta de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos: uno de ellos hirió a un nene de 13 años y terminó con su vida. Tras escuchar los disparos, los demás estudiantes comenzaron a huir del establecimiento y rompieron los vidrios de las ventanas para intentar escapar. Además, otros dos jóvenes de 13 y 15 años fueron alcanzados por los perdigones de la escopeta. Ambos presentaron heridas graves, pero no se encuentran con peligro de vida.