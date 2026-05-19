La locura por las figuritas del Mundial de fútbol 2026 está en todas partes y prueba de ello es un robo cometido el sábado en la Ciudad de Buenos Aires. Dos motochorros fueron detenidos por robar 150 paquetes de figuritas.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo los ladrones en el barrio porteño de Recoleta luego de que varios transeúntes los alertaran por dos hombres que escapaban con una mochila recién sustraída.

Los delincuentes fueron interceptados y detenidos (Fuente: Policía de la Ciudad de Buenos Aires). Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Gracias al dato de los testigos, la Policía pudo perseguir y detener a los ladrones en el cruce entre Pueyrredón y Beruti. Uno de los motochorros busco deshacerse de la mochila y escapar a pie pero también fue capturado.

La mochila contenía 150 sobres de figuritas del Mundial de fútbol 2026 valuados en 300 mil pesos. También se confiscaron teléfonos celulares y la motocicleta sin patente en la que circulaban.

Los motochorros tienen 31 y 32 años y poseían antecedentes por delitos y contravenciones desde tenencia de estupefaciente hasta infracción en eventos masivos por ingreso sin entrada.