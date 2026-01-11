A la hora de preparar la valija para viajar, no solo importa no olvidarse nada y respetar el peso permitido. También es fundamental conocer qué productos están prohibidos en el equipaje, tanto de mano como facturado.

Entre ellos, hay uno que se utiliza a diario y que muchos consideran inofensivo, pero que representa un riesgo importante para la seguridad aérea y está completamente prohibido.

¿Qué producto no se puede llevar en la valija?

Los artículos de limpieza, como lavandina, cloro, ácidos, ceras para pisos y otros productos químicos, están prohibidos en vuelos comerciales. Estos líquidos y compuestos son peligrosos porque pueden ser corrosivos, inflamables o tóxicos, lo que los convierte en un riesgo para la seguridad del avión.

Si se detectan en el equipaje, las autoridades aeroportuarias pueden retenerlos y aplicar multas, ya que su transporte está expresamente prohibido.

La lista completa de artículos prohibidos en el equipaje

Además de los productos de limpieza, existen otros artículos que no se pueden llevar ni en el equipaje de mano ni en el facturado :