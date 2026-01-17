En esta noticia SICT responde

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta a todas las aerolíneas comerciales de Estados Unidos que sobrevuelen por el Pacífico mexicano, y el Golfo de California debido a “actividades militares”.

“Se aconseja a los operadores de Estados Unidos actuar con precaución al operar en las áreas sobre aguas del Océano Pacífico, y el Golfo de California, dentro de la región de información de vuelo de México, debido a actividades militares e interferencias en el Sistema Global de Navegación Satelital. Existe riesgo potencial para aviones a todas las alturas, incluso durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, señala el comunicado.

El aviso aplica para todas las aerolíneas comerciales y de carga de Estados Unidos.

En un segundo aviso, la FAA precisó que el riesgo también se centra en la región de “Mazatlán Oceánico”, frente a las costas de Sinaloa.

La alerta está vigente desde hoy y hasta el 17 de marzo.

Antes de la operación en la que Estados Unidos aprehendió a Nicolás Maduro el 2 de enero, en Venezuela, la FAA emitió una alerta similar para el espacio aéreo correspondiente a ese país de Sudamérica.

SICT responde

En respuesta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que la advertencia no constituye una prohibición de vuelo, sino una medida de prevención.

La dependencia señaló que este tipo de condiciones han sido notificadas con anterioridad y “se trata de una medida de comunicación preventiva similar a otros NOTAM emitidos previamente por la FAA en la región del Caribe semanas atrás, y que ahora se extiende al área del Pacífico”.

El comunicado de la SICT hace referencia a la advertencia emitida previo a la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela.

“La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional, y mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional”, abundó la dependencia mexicana.