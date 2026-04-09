A la hora de preparar la valija para viajar, es esencial no solo recordar todos los elementos necesarios y cumplir con el peso permitido. También es crucial conocer qué productos están prohibidos en el equipaje, tanto de mano como facturado. Entre los artículos prohibidos, existe uno que se utiliza cotidianamente y que muchos consideran inofensivo, sin embargo, representa un riesgo importante para la seguridad aérea y está completamente prohibido. Los artículos de limpieza, como lavandina, cloro, ácidos, ceras para pisos y otros productos químicos, están prohibidos en vuelos comerciales. Estos líquidos y compuestos son peligrosos porque pueden ser corrosivos, inflamables o tóxicos, lo que los convierte en un riesgo para la seguridad del avión. Si se detectan en el equipaje, las autoridades aeroportuarias pueden retenerlos y aplicar multas, ya que su transporte está expresamente prohibido. Además de los productos de limpieza, hay otros artículos que no se pueden llevar ni en el equipaje de mano ni en el facturado: