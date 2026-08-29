El suministro llegó desde China y permitió avanzar con la renovación del sistema ferroviario.

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El Metro de Medellín retomó su recorrido completo luego de recibir desde China un lote estratégico de componentes necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de sus trenes. En total, llegaron 407 ruedas ferroviarias nuevas, destinadas a continuar con la modernización de los 80 trenes que conformaban la flota del sistema.

La llegada de estas piezas se produjo después de cerca de un mes de transporte marítimo y se integró al programa de mantenimiento preventivo que adelantaba la empresa. Durante 2025, el Metro había destinado cerca de $240.000 millones a labores de conservación y actualización de su infraestructura y material rodante, con el objetivo de mantener la confiabilidad y seguridad del servicio.

¿Qué pieza clave recibió el Metro de Medellín desde China?

El componente que llegó desde China correspondió a ruedas ferroviarias fabricadas con una aleación especial de acero de alta resistencia, diseñadas para soportar tanto el peso de los trenes como las condiciones de operación diaria.

Cada rueda tenía un peso aproximado de 320 kilogramos y debía cumplir con los estándares técnicos establecidos para este tipo de sistemas ferroviarios. Su fabricación respondía a las exigencias necesarias para garantizar una circulación adecuada sobre los rieles .

En total, el cargamento estuvo compuesto por 407 ruedas nuevas, que fueron destinadas de manera progresiva a los trenes que requerían el cambio de acuerdo con los controles de mantenimiento y el nivel de desgaste registrado.

El Metro de Medellín recibió una pieza clave de China y retomó su recorrido completo a partir de este día: 80 trenes modernizados. ChatGPT - creada con IA

¿Cuántos trenes tiene el Metro de Medellín?

El sistema contaba con 80 trenes, cuya modernización requería mantener en buenas condiciones cada uno de sus componentes fundamentales.

Los trenes estaban conformados por tres coches o vagones y cada unidad necesitaba 24 ruedas para operar correctamente. Por eso, el suministro de cientos de estos componentes representaba una parte importante dentro de las labores de mantenimiento del material rodante.

Las ruedas cumplían una función fundamental en la circulación de los trenes, ya que permitían mantener un desplazamiento estable sobre los rieles y contribuían a disminuir vibraciones y otros efectos asociados con el uso constante.

¿Cuántas ruedas necesita cada tren del Metro de Medellín?

Cada tren del Metro de Medellín requería 24 ruedas para funcionar de manera adecuada. Debido a que estos componentes estaban sometidos a un uso permanente, la empresa debía realizar controles periódicos para determinar cuándo era necesario reemplazarlos.

Uno de los aspectos que se vigilaba era la uniformidad del diámetro de las ruedas. Una diferencia considerable entre ellas podía afectar la estabilidad durante el recorrido y provocar un desgaste adicional en otros elementos del sistema ferroviario.

Por esta razón, el cambio no se realizaba únicamente cuando una rueda presentaba un daño visible, sino que respondía a mediciones y criterios técnicos establecidos por el Metro.

¿Cada cuánto se cambiaban las ruedas de los trenes del Metro?

Las ruedas tenían una vida útil estimada de entre 600.000 y 700.000 kilómetros, un recorrido que podía representar aproximadamente seis o siete años de operación continua, dependiendo de las condiciones de uso.

Cuando eran nuevas, las ruedas tenían un diámetro de 850 milímetros. El reemplazo se realizaba cuando el desgaste hacía que alcanzaran aproximadamente los 800 milímetros, de acuerdo con los parámetros técnicos establecidos para su operación.

El mantenimiento preventivo también contemplaba revisiones periódicas. El Metro inspeccionaba las ruedas cada 30.000 kilómetros, verificando características como su altura, ancho y ángulo.