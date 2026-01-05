Junto con el verano llegan las altas temperaturas, las reuniones al aire libre y también los mosquitos, que se vuelven más frecuentes en zonas húmedas o con agua acumulada. Durante los meses de calor, muchas personas buscan formas simples y naturales de evitar las picaduras y proteger sus hogares. En ese contexto, la citronela aparece como una de las alternativas más utilizadas.

Su aroma intenso y cítrico la convierte en una opción práctica para mantener alejados a los insectos sin necesidad de recurrir a productos químicos, tanto en interiores como en espacios abiertos.

¿Qué es la citronela y por qué ayuda a ahuyentar mosquitos?

La citronela es una planta aromática perteneciente al género Cymbopogon. Se caracteriza por su fragancia fuerte, que resulta molesta para los mosquitos y dificulta que se acerquen a las personas o a los ambientes donde se utiliza.

A partir de sus hojas se obtiene un aceite esencial que se emplea desde hace décadas en repelentes naturales, productos aromáticos y soluciones para el hogar, especialmente durante el verano.

¿Cómo se puede usar la citronela en casa durante el verano?

Una de las principales ventajas de la citronela es su versatilidad. Puede utilizarse de distintas formas según el espacio y la necesidad:

Difusores ambientales : colocar aceite de citronela en difusores permite aromatizar los ambientes cerrados y reducir la presencia de : colocar aceite de citronela en difusores permite aromatizar los ambientes cerrados y reducir la presencia de mosquitos

Velas y sahumerios: son ideales para balcones, terrazas y jardines, ya que liberan el aroma de manera constante mientras están encendidos.

Plantas de citronela: tenerla en macetas o en el jardín genera un efecto repelente natural, especialmente si se ubica cerca de puertas y ventanas.

Uso sobre la piel: el aceite esencial debe diluirse siempre en un aceite base, como coco o almendra, antes de aplicarse, para evitar irritaciones.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la citronela?

El efecto repelente de la citronela no es permanente. Su aroma se va disipando con el paso del tiempo, por lo que es necesario renovar su uso. En el caso de velas o sahumerios, el efecto dura mientras están encendidos, mientras que en difusores puede mantenerse por algunas horas.

Por este motivo, suele recomendarse como complemento y no como único método de protección en zonas con alta presencia de mosquitos.

¿Qué precauciones hay que tener al usar citronela?

Aunque es una opción natural, la citronela debe utilizarse con moderación. El aceite esencial en concentraciones altas puede provocar irritaciones en la piel o molestias respiratorias.

En hogares con mascotas, se recomienda evitar el contacto directo con el aceite y mantener una buena ventilación cuando se utilicen difusores o velas, ya que perros y gatos son más sensibles a los aromas intensos.

¿Qué otros repelentes naturales se pueden usar además de la citronela?

Existen otras alternativas naturales que también ayudan a mantener evitar a los mosquitos durante el verano. Las más destacadas son las siguientes: