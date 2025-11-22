Además del calor, los mosquitos son unos de los problemas más molestos que se afronta en la época de verano. En algunas ocasiones, el uso de repelentes no son suficientes para ahuyentarlos y es necesario usar otros métodos.

En ese sentido, existe la posibilidad de incluir en nuestras casas distintos tipos de plantas pequeñas que pueden ahuyentar a estos insectos. De esta manera, no libraremos de las picaduras y de las posibles enfermedades que pueden ocasionar.

¿Por qué elegir plantas repelentes de mosquitos?

Según el especialista Mark McKinley, reveló en el medio The Washington Post que ciertas plantas emiten aromas que los mosquitos detestan, como la citronela o el eucalipto.

“Con su aroma cítrico tan reconocible, funciona como una barrera natural contra los insectos y tiene un olor muy agradable para los humanos”, explicó.

Esto las convierte en aliados perfectos para un control natural de plagas, sin químicos tóxicos. Además, la mayoría son perennes y de bajo mantenimiento, ideales para principiantes.

Citronela

Las cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos en verano y casi no necesitan cuidado. Foto: Shutterstock

La planta de citronela es un clásico infalible para ahuyentar mosquitos en verano. Su aroma cítrico fuerte repele no solo mosquitos, sino también moscas y otros insectos. Originaria de Asia, crece como una hierba alta y exuberante.

Beneficios : eficaz al 100% cuando se frota en la piel o se coloca cerca de zonas de descanso.

Cuidado mínimo: necesita sol pleno y riego moderado (cada 3-4 días en maceta). Tolera sequías cortas y se propaga fácilmente por esquejes.

Lavanda

Las cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos en verano y casi no necesitan cuidado. Foto: Freepik

Además de ser una planta bonita, lavanda es funcional. No solo embellece con sus flores violetas, sino que su esencia floral ahuyenta mosquitos gracias al linalool, un compuesto natural repelente.

Beneficios : ideal para interiores; su perfume calma y disuade insectos al mismo tiempo.

Cuidado mínimo: prefiere suelos drenados y sol directo. Riega solo cuando el suelo esté seco (una vez por semana). Resiste plagas y heladas leves.

Albahaca

Las cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos en verano y casi no necesitan cuidado. Foto: Freepik

Si te gusta cocinar, la albahaca es tu aliada doble: repela mosquitos con su olor mentolado y endulza tus platos. Es una de las plantas que ahuyentan mosquitos más versátiles.

Beneficios : eficaz contra mosquitos y moscas; machaca las hojas para potenciar el aroma.

Cuidado mínimo: sol parcial, riego frecuente pero sin encharcar. Crece rápido en macetas y se poda para estimular el crecimiento.

Hierba gatera

Las cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos en verano y casi no necesitan cuidado. Foto: Getty

Conocida como la “planta del gato”, la hierba gatera contiene nepetalactona, un repelente más potente que el DEET químico (usado en repelentes contra insectos), según estudios botánicos.

Beneficios : ahuyenta mosquitos a distancia; atrae gatos, pero repele insectos voladores.

Cuidado mínimo: sol o semisombra, riego escaso. Es perenne y se autosiembra fácilmente.

Menta

Las cinco plantas que ahuyentan a los mosquitos en verano y casi no necesitan cuidado. Foto: Freepik

El aroma intenso de mentol confunde y aleja a los mosquitos. La menta es fácil de cultivar, por lo que es perfecta para principiantes.

Beneficios : versátil para té o decoración; repele también hormigas y arañas.

Cuidado mínimo: sombra parcial, riego regular. Crece invasiva, así que usa macetas para controlarla.

¿Dónde colocar estas plantas?

Para potenciar estas cinco plantas que ahuyentan mosquitos, combínalas en bordes o macetas agrupadas. Colocalas cerca de ventanas, puertas y áreas de ocio.