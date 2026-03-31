El sistema de peajes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires cambia para siempre. A partir del 1º de mayo, las cabinas de cobro manual desaparecerán de las autopistas porteñas, dando paso a un sistema 100% electrónico y sin barreras. Esta medida, impulsada por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), marca el fin de una era para los conductores: ya no se podrá pagar en efectivo. El objetivo es agilizar el tránsito de los más de 11 millones de vehículos que circulan mensualmente, eliminando las filas y demoras en las estaciones de cobro. La implementación del sistema “sin barreras” trae consigo sanciones severas para quienes infrinjan la norma. Los conductores que circulen por las autopistas de CABA sin estar adheridos al sistema se enfrentarán a: El trámite es completamente gratuito y se puede realizar de forma online. Para evitar demoras (ya que la activación puede tardar entre 72 y 96 horas hábiles), se recomienda hacerlo con antelación. El mismo dispositivo sirve para toda la red de autopistas del país que estén adheridas, facilitando los viajes de larga distancia. El modelo que hoy se termina de consolidar en la Ciudad es solo el primer paso. Se espera que, antes de que finalice el 2026, el TelePASE pase a ser obligatorio también en todas las rutas nacionales. Desde la Defensoría del Pueblo instan a los usuarios a no esperar a último momento para realizar la gestión, ya que el flujo de solicitudes podría saturar el sistema de entregas y activaciones cerca de la fecha límite del 1º de mayo.