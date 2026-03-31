Abril llega con el ritual que se repite mes a mes: nuevos aumentos en el transporte público del AMBA. Desde este miércoles 1° de abril, colectivos, subte y peajes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano aplican incrementos cercanos al 5%, en línea con el esquema de actualización mensual vigente. No se trata de un ajuste aislado. En los últimos dos años, el gasto en transporte en el Área Metropolitana se incrementó un 937%, como consecuencia de la baja de subsidios y del aumento sostenido de los costos operativos. El ajuste de abril es, en ese contexto, un eslabón más de una cadena que no tiene señales de cortarse. En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de las 31 líneas de colectivos que circulan íntegramente en territorio porteño suben un 4,9%. El mecanismo de cálculo combina el IPC del INDEC más un adicional del 2% sobre la tarifa anterior. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores son: Un dato que conviene tener en cuenta: quienes viajen con tarjeta SUBE sin registrar pagarán $ 1.137,26 en el tramo más corto, lo que representa casi el doble que la tarifa plena con SUBE nominalizada. En el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, el boleto mínimo —para trayectos de hasta 3 kilómetros— pasa a costar $ 871,30, con un aumento del 4,6%. Para los recorridos más largos, la tarifa puede alcanzar los $ 1.266,73. El Gobierno de la Ciudad dio marcha atrás a fin del año pasado con el esquema tarifario original para el subte y adoptó el mismo mecanismo que para los colectivos: IPC más 2% mensual. Eso llevó la tarifa a $ 1.363 en marzo y a $ 1.414 en abril. El sistema también contempla descuentos para usuarios frecuentes. A partir del viaje número 21 del mes, la tarifa empieza a bajar automáticamente: 20% de descuento entre los viajes 21 y 30, 30% entre el 31 y el 40, y 40% a partir del viaje 41, siempre que se use el mismo medio de pago. Para quienes paguen con SUBE sin registrar, la tarifa asciende a $ 2.248,26 —prácticamente el doble. También es posible pagar con tarjeta de crédito, débito o NFC, y acceder a descuentos y promociones bancarias que en algunos casos llegan al 100%. Los peajes en las autopistas de la Ciudad también ajustan un 4,9%. Los valores para vehículos particulares de hasta dos ejes son: Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: Autopistas Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: Autopista Alberti: Más allá de los números de abril, el panorama de mediano plazo es exigente. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el gasto en transporte representa en promedio el 43% del salario en el AMBA —al menos el doble de lo que insumen servicios esenciales como el agua o la electricidad. Un contraste que vale la pena mencionar: las tarifas del tren siguen congeladas desde septiembre de 2024, ya que el sistema ferroviario permanece al margen de los esquemas de actualización mensual que sí aplican a colectivos y subte. Esa disparidad genera situaciones paradójicas: el mismo recorrido puede tener precios muy distintos según el medio elegido.