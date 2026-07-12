En un contexto donde el manejo diario combina traslados cortos en ciudad y trayectos más largos en carretera, Nissan decidió enfocar su innovación en una tecnología que impacta directamente en la experiencia al volante: la transmisión. Con su nueva generación Xtronic CVT, la marca busca ofrecer una conducción más adaptable y eficiente para todo tipo de recorridos.

La propuesta no parte desde la potencia ni desde la electrificación, sino desde cómo el vehículo responde en situaciones reales. El objetivo es claro: lograr que la conducción sea más fluida, cómoda y predecible tanto en tráfico intenso como en ruta abierta.

Cómo funciona la CVT y por qué es clave en ciudad y carretera

La transmisión continuamente variable (CVT) elimina los cambios de velocidad tradicionales y ajusta de manera constante la relación entre el motor y las ruedas. Esto permite que el vehículo opere siempre en la “marcha ideal”, optimizando el desempeño según cada situación.

A diferencia de las cajas convencionales, este sistema utiliza poleas y una banda metálica que modifican continuamente la transmisión. El resultado es una entrega de potencia más progresiva, sin saltos bruscos, algo especialmente útil en entornos urbanos con constantes frenadas y arranques.

Foto: Nissan.

Además, esta tecnología ya es un estándar en la industria automotriz global. Distintas marcas la integran en sus modelos como una solución eficiente para mejorar el consumo de combustible y reducir emisiones sin sacrificar confort.

Qué cambia en la nueva generación de Nissan

Para adaptarse tanto a ciudad como a carretera, Nissan incorporó mejoras específicas en su Xtronic CVT. Una de las más destacadas es la simulación de cambios más naturales, que elimina el llamado “efecto liga” y proporciona una sensación más cercana a la de una transmisión tradicional.

También presenta una mejor respuesta al acelerador, lo que se traduce en mayor agilidad en incorporaciones o sobrepasos en carretera, así como una experiencia más dinámica en distintas condiciones de manejo.

En términos de confort, la nueva generación reduce ruido y vibraciones, lo que mejora la calidad del viaje tanto en trayectos cortos como en recorridos largos. Este punto es clave para quienes utilizan el auto de forma intensiva durante el día.

A nivel técnico, incorpora desarrollos como el control lógico D-Step, que ajusta la respuesta de la transmisión para hacerla más intuitiva, además de mejoras en eficiencia y durabilidad que apuntan a un mejor desempeño general

Con esta evolución, Nissan busca posicionar su CVT como una solución integral para el manejo moderno: una tecnología que responde de forma consistente tanto en el tráfico diario como en la carretera, priorizando una conducción más suave, eficiente y adaptable a distintas necesidades.