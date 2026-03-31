En un mundo hiperconectado, donde la privacidad y la desconexión parecen lujos difíciles de alcanzar, resurge con fuerza una técnica tan rudimentaria como llamativa: envolver el celular en papel de aluminio. Aunque parece una escena sacada de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, esta práctica tiene una base física real y aplicaciones prácticas muy concretas. Acá te explicamos la ciencia detrás del papel de aluminio y en qué situaciones puede convertirse en tu mejor aliado (o en un error innecesario). Para entender por qué funciona, hay que hablar de Michael Faraday. El papel de aluminio actúa como un conductor eléctrico que envuelve el dispositivo. Cuando las ondas electromagnéticas (señales de Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth o GPS) chocan con este metal, se distribuyen por el exterior del papel y se anulan antes de llegar al interior. En términos simples: al envolver tu teléfono, creas una “zona muerta” donde ninguna señal entra ni sale. De todos modos, es importante tener en cuenta que no es recomendable hacerlo de forma permanente. Al estar envuelto, si el teléfono intenta buscar señal intensamente, puede recalentarse. Además, podrías perder llamadas de emergencia críticas.