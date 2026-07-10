El Gobierno Nacional realizó ajustes en la normativa de seguridad vial y las señales de tránsito, los cuales podrían ocasionar contratiempos a los conductores que no permanezcan informados.

La licencia de conducción es un documento fundamental para circular legalmente por las vías de Colombia. En este contexto, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actualizaron el Manual de Señalización Vial, una medida que incorporó nuevas señales y modificaciones destinadas a mejorar la seguridad en las carreteras del país, dicha implementación comenzó de forma gradual desde 2025.

El documento que permite la circulación en un vehículo conlleva la obligación de cumplir una serie de normativas establecidas. Es imperativo mantener actualizada la información demandada por las autoridades -desde los datos más relevantes hasta los más sencillos-, así como respetar la señalización en las vías y asumir las responsabilidades inherentes a una conducción responsable.

En esta situación, es crucial permanecer alerta a las modificaciones que el Gobierno y las entidades competentes realicen sobre las nuevas señales viales, ya que el desconocimiento o el incumplimiento de alguna de ellas podría acarrear sanciones severas.

Síguenos y léenos en Google Discover

Estas infracciones podrían poner en riesgo la licencia de conducción en Colombia

La actualización del Manual de Señalización Vial incorporó nuevas señales y reforzó la importancia de respetar la infraestructura destinada a cada tipo de vehículo. Entre las novedades se encuentra la implementación de las motovías, carriles exclusivos para motocicletas que comenzaron a instalarse en distintas zonas del país desde 2025.

Invadir estos espacios con un vehículo no autorizado puede derivar en comparendos y otras sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito. En los casos previstos por la normativa, especialmente cuando se trata de conductas de mayor gravedad o reincidencia, las autoridades también pueden imponer medidas que afecten la vigencia de la licencia de conducción.

El Gobierno Nacional realizó ajustes en la normativa de seguridad vial y las señales de tránsito, los cuales podrían ocasionar contratiempos a los conductores que no permanezcan informados. (Fuente: Representación creada con IA)

Requisitos clave para tramitar la licencia de conducir en Colombia 2026

Para obtener el permiso de conducir en el país, es imprescindible cumplir con los siguientes criterios:

Contar con el documento nacional de identidad original y vigente .

. Aprobar el curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado por el Gobierno.

autorizado por el Gobierno. Acreditar la capacidad de leer y escribir .

. Cumplir con la edad mínima establecida: 16 años para motocicletas y 18 para automóviles.

establecida: 16 años para motocicletas y 18 para automóviles. Superar satisfactoriamente el examen médico correspondiente.

correspondiente. Pagar los derechos y tarifas del trámite ante la autoridad de tránsito respectivamente.

ante la autoridad de tránsito respectivamente. Efectuar la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿Cuál es la vigencia actual de la licencia de conducción según la edad?

Es primordial que los conductores estén al tanto de estas regulaciones para asegurar la vigencia de su licencia de conducir y prevenir contratiempos con las autoridades de tránsito.

La duración del permiso para conducir difiere según la edad del titular. En Colombia, el intervalo de validez se organiza de la siguiente manera: