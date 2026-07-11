Durante años, la transmisión CVT arrastró una percepción negativa entre algunos conductores, marcada por experiencias pasadas y desinformación. Hoy, Nissan busca cambiar esa narrativa con la evolución de su Xtronic CVT, una tecnología que prioriza la comodidad, la eficiencia y una conducción más natural en el uso cotidiano.

La estrategia de la marca parte de una idea clara: transformar una “duda técnica” en un beneficio tangible. Es decir, pasar del desconocimiento a la experiencia, demostrando que la nueva generación CVT no sólo responde mejor, sino que también se adapta a las necesidades reales de quienes manejan todos los días.

Qué es la CVT y por qué genera debate

Una transmisión continuamente variable (CVT) es un sistema que no utiliza cambios de velocidad tradicionales, sino que ajusta de forma constante la relación entre el motor y las ruedas. En términos simples, permite que el vehículo esté siempre en la “marcha ideal” según la situación.

Este tipo de tecnología es ampliamente utilizada en la industria automotriz global. Marcas como Toyota, Honda y Subaru han integrado CVT en múltiples modelos, consolidándola como una solución enfocada en mejorar la eficiencia del combustible y reducir emisiones.

Sin embargo, parte de su mala reputación se construyó a partir de generaciones anteriores o experiencias aisladas. Nissan reconoce ese contexto, pero plantea que la tecnología actual evolucionó con mejoras concretas que cambian la experiencia de manejo.

Cómo busca Nissan cambiar la percepción

La nueva Xtronic CVT incorpora avances diseñados para responder directamente a esas críticas. Uno de los principales es la simulación de cambios más naturales, lo que elimina el llamado “efecto liga” y acerca la sensación a una transmisión convencional.

Foto: Nissan.

Además, presenta una mejor respuesta al acelerador, junto con una reducción en ruido y vibraciones. Estos ajustes impactan de forma directa en la percepción del conductor, generando una experiencia más refinada y cómoda tanto en ciudad como en carretera.

Desde el punto de vista técnico, el sistema mantiene un mecanismo de poleas y banda metálica que ajusta continuamente la transmisión, permitiendo mantener el motor en su punto óptimo y reducir el esfuerzo mecánico.

A esto se suman desarrollos como el control lógico D-Step, que mejora la respuesta y hace más intuitiva la conducción, así como una arquitectura más refinada que apunta a mayor durabilidad y confiabilidad del sistema.