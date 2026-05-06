Cada vez son más las personas que buscan formas simples de potenciar los beneficios del mate, la infusión más consumida por los argentinos. En ese aspecto, hay una hierba que gana protagonismo por su sabor y sus efectos en el organismo. Se trata de la menta, una planta accesible que no solo refresca la infusión, sino que también aporta propiedades que impactan en la salud física y mental. Su uso cotidiano puede convertirse en un aliado para quienes necesitan mantenerse enfocados y reducir el estrés en la rutina diaria. La menta es reconocida por su efecto sobre la función cognitiva. Sus compuestos naturales ayudan a estimular la actividad cerebral y favorecen la claridad mental. Especialistas señalan que puede mejorar el enfoque, la memoria y la capacidad de atención. Esto la convierte en una opción interesante para estudiantes y personas con alta demanda laboral. Además, tiene propiedades relajantes que contribuyen a disminuir la ansiedad y la fatiga. Por eso también se utiliza en prácticas como la aromaterapia. Al entrar en contacto con el agua caliente del mate, la menta libera sus compuestos activos. Esto potencia sus efectos y permite aprovechar mejor sus beneficios. Incorporar esta hierba a la infusión diaria puede aportar múltiples ventajas para el organismo: Sumar menta al mate es una práctica sencilla que no requiere grandes cambios en la rutina. También es posible incorporar menta en el té, donde sus propiedades se mantienen activas y aportan un efecto similar. En este caso, puede combinarse con té negro, verde o simplemente en infusión, ofreciendo una alternativa relajante y digestiva para distintos momentos del día.