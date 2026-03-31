Millones de argentinos toman mate día a día, pero pocos saben que agregarle una pizca de jengibre transforma esa infusión en algo mucho más potente para la salud. La mezcla de mate con jengibre ofrece una combinación de antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos benéficos sobre la salud digestiva, cardiovascular, mental y metabólico. La incorporación de jengibre a esta infusión típica argentina tiene varios beneficios: Se necesita raíz de jengibre fresca y los elementos para cebar un mate: recipiente de mate, yerba y agua caliente a 80°C. Con estos ingredientes se deben realizar los siguientes pasos: Cabe destacar que también se puede utilizar jengibre seco, en este caso, se trata de una pizca muy chiquita de jengibre. Además, se puede combinar con limón, naranja, menta, poleo, manzanilla o cedrón. Para las personas que les guste el jengibre, podrá incorporarlo en otras infusiones para variar durante la semana: Lo único que se debe tener en cuenta es no consumirlo en exceso y en el caso de poseer una condición médica, consultar con el médico de cabecera si se puede incorporar.