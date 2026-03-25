La presión arterial elevada y el estrés suelen estar estrechamente relacionados. Esto surge cuando el cuerpo permanece en un estado de tensión prolongado, el sistema nervioso se activa de forma constante y, en algunos casos, eleva la presión sanguínea con el tiempo. Para evitarlo, muchas personas buscan alternativas naturales que ayuden a relajar el organismo y acompañen los tratamientos médicos. Entre las infusiones más recomendadas se destaca el té de valeriana, una bebida herbal reconocida por su efecto calmante y su capacidad para favorecer el descanso. Por qué el té de valeriana ayuda a controlar la presión arterial y bajar el estrés La valeriana contiene compuestos bioactivos, como el ácido valerénico, que actúan como relajantes musculares suaves. Esto promueve la vasodilatación, permitiendo que la sangre circule con menos tensión, lo que puede contribuir indirectamente a estabilizar la presión. El estrés crónico aumenta el cortisol, una hormona que eleva la presión arterial. La valeriana ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso, generando una sensación de calma que contribuye al bienestar emocional. Dormir mal afecta la regulación de la presión arterial. El té de valeriana facilita la conciliación del sueño y mejora el descanso profundo, ayudando al organismo a recuperarse. Sin generar dependencia, la valeriana ayuda a equilibrar emociones, reducir la irritabilidad y suavizar los síntomas propios del cansancio nervioso. Los ingredientes necesarios para preparalo son: Para prepararlo, calentar el agua hasta justo antes de hervir, colocar la valeriana y dejarla reposar entre 5 y 10 minutos. Si usaste raíz seca, colarla y endulzarla u agregá limón si lo preferís.