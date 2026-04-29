El café es la bebida por excelencia para arrancar la mañana con energía, pero sus beneficios comprobados van mucho más allá de la simple función de mantenernos despiertos. Lejos de la vieja creencia popular que lo asocia de forma exclusiva con el nerviosismo o la ansiedad, la ciencia empezó a poner el foco en su impacto positivo sobre la salud mental. De hecho, las investigaciones más recientes revelan que existe una cantidad diaria ideal para ayudar a reducir la tensión y mejorar el estado de ánimo. Distintos especialistas en nutrición y neurociencia coinciden en que la clave de sus propiedades preventivas radica en dar con la dosis exacta. Mientras que un exceso de cafeína puede detonar picos de alteración, un consumo bien calibrado genera el efecto contrario, actuando como un escudo frente a la fatiga mental. Los datos respaldan que esta infusión actúa de manera directa sobre el sistema nervioso central, regulando las respuestas emocionales frente a los estímulos externos. Ante la duda sobre cuál es la medida justa, los investigadores señalan que beber entre dos y tres tazas de café al día representa el rango óptimo para disminuir los niveles de estrés. Esta cantidad moderada es suficiente para que el cuerpo aproveche al máximo sus compuestos antioxidantes y estimule de forma natural la producción de dopamina y serotonina, los neurotransmisores vinculados con la sensación de bienestar y felicidad. El mecanismo neuroquímico detrás de este beneficio resulta clave para entender su eficacia. Al ingresar al organismo, la cafeína bloquea los receptores de adenosina, una molécula que promueve el cansancio y la pesadez. Esto no solo incrementa los niveles de alerta y concentración, sino que también mitiga la sensación de agobio frente a las presiones cotidianas, permitiendo atravesar la jornada laboral con una mayor claridad mental. Sin embargo, los profesionales de la salud son categóricos a la hora de marcar límites para no perder estos efectos positivos. Superar la barrera de las cuatro tazas diarias puede generar un fuerte efecto rebote, disparando el cortisol, que es justamente la hormona del estrés. Al mismo tiempo, se aconseja restringir su ingesta durante las últimas horas de la tarde para no alterar la calidad del sueño, un factor innegociable para la recuperación neurológica. La evidencia más actual derriba los viejos prejuicios sobre esta infusión y le otorga un nuevo estatus. Los expertos aseguran que sumar esta bebida de manera responsable y sin excesos encaja a la perfección dentro de una rutina integral de cuidado personal. Acompañado de una buena alimentación y descanso adecuado, el hábito cafetero se consolida hoy como un aliado estratégico, simple y accesible para transitar la exigencia diaria con mayor calma.