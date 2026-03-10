El mate es una práctica cultural que une a los argentinos en distintas circunstancias. Desde un encuentro en la plaza con amigos, mientras se estudia para un examen, en el desayuno o en la oficina. Así es como el mate siempre está presente, pero tomar esta infusión a base de yerba implica algunas consideraciones. La primera es elegir el tipo de mate donde se hará, ya que hay de distinto material: plástico, metal o madera. Luego, se deberá tener en cuenta el tipo de yerba, que puede ser con más palo o menos polvillo. En el mercado hay muchas marcas, la mayoría provenientes de Misiones o producidas en Brasil. Hay desde las más comerciales y masivas hasta las locales que son poco conocidas. La infusión tradicional argentina cuenta con una serie de beneficios. Al mate se le pueden sumar distintas hierbas como el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda, entre otras. Sin embargo, existe una que no debería faltar: la menta. La menta pertenece a la familia Lamiaceae, tiene color verde y dispone de un gran aroma. Se destaca por sus propiedades curativas para el aparato respiratorio y el digestivo. Por lo tanto, funciona para combatir gases y cólicos y reducir el estreñimiento. El uso de la menta es recomendable para hacerle frente a los resfriados, bronquitis e incluso el mal aliento. Esta hierba se puede encontrar tanto en bebidas como en dulces o caramelos, incluso en platos gourmet. Los expertos recomiendan que no deben consumir en exceso la menta aquellos pacientes que presentan acidez estomacal, úlcera digestiva o hernia de hiato. Tampoco si la persona padece insomnio o está en proceso de gestación.