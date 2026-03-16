El mate es una de las infusiones más consumidas. Sin embargo, uno de sus efectos es la acidez y la inflamación del abdomen, algo que aleja a muchos de consumirlo. En este contexto, existe una hierba que potencia los beneficios del mate y ayuda a digerirlo mejor. La hierba más recomendada para mejorar la digestión del mate es la menta. Esta planta se utiliza desde hace siglos para aliviar molestias gastrointestinales y equilibrar el organismo. Incorporarla a la yerba puede ayudar a contrarrestar la acidez que genera el mate en algunas personas y a reducir la sensación de abdomen inflamado. La menta actúa como un regulador digestivo suave. Su consumo junto con la yerba mate no solo mejora la tolerancia de la infusión, sino que también aporta una sensación de frescura que vuelve más liviano cada cebado, especialmente en ayunas o después de las comidas. Uno de los principales aportes de la menta está relacionado con su contenido de mentol, un compuesto natural que estimula los sentidos y favorece el funcionamiento del sistema digestivo. Consumida en el mate, puede ayudar a aliviar la indigestión, los gases y la hinchazón abdominal. Además, la menta tiene un efecto revitalizante. Su aroma fresco contribuye a reducir el cansancio mental y a mejorar la concentración, potenciando el efecto estimulante natural de la yerba mate. Otro beneficio destacado es su acción refrescante sobre el aliento y su capacidad para generar una sensación general de bienestar, algo que explica por qué es una de las hierbas más usadas en infusiones y preparados naturales. Sumar menta al mate es simple y se puede adaptar a cada gusto. Una opción es utilizar hojas frescas, previamente lavadas, colocándolas entre la yerba. Con pocas hojas alcanza para obtener sus beneficios sin que el sabor resulte invasivo. También se puede recurrir a menta seca, que se consigue en herboristerías y tiene un sabor más intenso. En este caso, basta con una pequeña cantidad mezclada con la yerba. Otra alternativa es preparar una infusión suave de menta y usar esa agua tibia para cebar el mate, logrando un efecto más parejo y digestivo.