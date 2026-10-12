El sistema TelePASE concretó una nueva etapa de expansión con la incorporación de nueve concesiones viales a su red de cobro automático.

El sistema TelePASE concretó una nueva etapa de expansión con la incorporación de nueve concesiones viales a su red de cobro automático.

La medida, que comenzó a regir el 7 de octubre de 2026, abarca las etapas II (Arco Portuario) y III del plan de ampliación oficial promovido a través de resoluciones de la Secretaría de Transporte de la Nación.

La actualización permite a los conductores registrados utilizar el dispositivo de pago automático en un abanico más amplio de rutas nacionales que conectan la región central, el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA) del país, sin necesidad de realizar trámites adicionales de adhesión para cada nueva cabina.

Qué rutas y estaciones de peaje se sumaron al sistema

La ampliación contempla corredores estratégicos para el transporte de carga y el turismo interprovincial . Un único bloque con viñetas detalla las empresas concesionarias y los tramos nacionales incorporados:

Arco Portuario S.A.U. : Ruta Nacional 9 (estación de peaje Lagos), Ruta Nacional 33 y Ruta Nacional A-008.

Covicen S.A. : Ruta Nacional 9 (estaciones Carcarañá y James Craik), Ruta Nacional 19 (estación Franck) y Ruta Nacional 34 (estación San Vicente).

Autovía al Norte S.A.U. : Ruta Nacional 34 (estaciones Ceres y Fernández).

Autovía del NOA S.A. : Ruta Nacional 9 (estaciones La Florida y Molle Yaco), Ruta Nacional 34 (estación Cabeza de Buey) y tramos de las rutas nacionales 66, 1V66 y A-016.

Corredor Litoral S.A. : Ruta Nacional 12 (estación Riachuelo) y Ruta Nacional 16 (estaciones Puente General Belgrano y Makallé).

Camino Selva S.A. : Ruta Nacional 12 (estaciones Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria) y Ruta Nacional 105.

Caminos del Aconcagua S.A. : Ruta Nacional 7 (estación La Paz).

Mesopotámico S.A. : tramos de las rutas nacionales 12 y 18.

Vías del Paraná Medio S.A.: Ruta Nacional 11.

Qué establece la comunicación oficial al cliente y cómo gestionar la baja

Al ingresar a la plataforma de TelePASE, los usuarios se encuentran con una notificación formal emitida por la Secretaría de Transporte que detalla el marco legal del servicio y confirma la incorporación automática de los nuevos corredores viales a sus contratos vigentes.

La medida contempla una cláusula de aceptación tácita para todos los titulares del dispositivo. Si el usuario no manifiesta su disconformidad dentro del plazo estipulado, el sistema asume la conformidad y activa los nuevos beneficios de circulación:

“En caso de no aceptar esta ampliación, podrá solicitar la baja del servicio para toda la Red TelePASE ingresando al portal de Autogestión. Si dentro de los próximos 10 (diez) días corridos no se recibiera una manifestación expresa en contrario, se entenderá que el usuario acepta la incorporación de las nuevas concesiones a la Red TelePASE, conforme a los términos aplicables”.

La medida contempla una cláusula de aceptación tácita para todos los titulares del dispositivo. TelePase

Quienes prefieran rechazar la extensión del servicio deberán realizar la cancelación a través del portal web de Autogestión. Sin embargo, un aspecto clave a considerar antes de iniciar el trámite es que la renuncia no aplica de forma parcial: rechazar las nuevas rutas implica dar de baja el dispositivo de manera definitiva para toda la red vial urbana y nacional adherida.

El impacto de la medida en la fluidez del tránsito y la eliminación del efectivo

La integración de estas nueve concesiones responde al plan integral de digitalización del peaje a nivel federal, orientado a reducir los tiempos de demora en las cabinas y agilizar la circulación en rutas de alta densidad vehicular.

La eliminación progresiva del cobro manual busca disminuir las filas de espera en horas pico, mejorar la seguridad vial en las zonas de detención y optimizar los costos operativos de mantenimiento en las estaciones.

Con esta actualización, los conductores que transitan entre distintas provincias evitan el uso de dinero en efectivo y la multiplicidad de comprobantes físicos .

Todos los consumos quedan consolidados en un único resumen mensual dentro de la cuenta del usuario, unificando la facturación tanto en las autopistas urbanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las principales arterias de la red vial nacional.