Atención odontológica gratis del 14 al 17 de octubre: dónde atenderse con un dentista gratis con el programa Más Servicios en tu Barrio.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó las fechas del programa Más Servicios en tu Barrio. El operativo sanitario incluirá atención odontológica y oftalmológica en distintos barrios porteños.

Ambas prestaciones requerirán turno previo y cuentan con cupos limitados, por lo que conviene reservar con anticipación.

Qué es el programa Más Servicios en tu Barrio

El programa del gobierno porteño busca facilitar el acceso de los vecinos a trámites, servicios públicos y atención médica , sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias oficiales.

Durante los operativos se instalan oficinas móviles y puestos de atención en plazas, parques y otros espacios públicos. Dentro de las principales prestaciones se encuentran:

Atención odontológica gratuita : controles dentales, limpiezas, tratamientos de caries y extracciones, según la evaluación profesional.

Trámites de DNI y pasaporte : gestión de documentación con cupos limitados.

Vacunación : aplicación de vacunas según los operativos disponibles.

Atención veterinaria : vacunación, desparasitación y otros servicios para mascotas.

Defensa del Consumidor : asesoramiento y recepción de denuncias.

Subsidios: orientación para gestionar beneficios en las tarifas de luz, agua y gas.

Atención odontológica gratuita: dónde estarán los consultorios

Durante el miércoles 14 y sábado 17 de octubre los vecinos podrán acceder a atención odontológica gratuita en dos puntos de la Ciudad.

Los consultorios móviles ofrecerán controles y otras prestaciones sin costo. Para la atención se deberá reservar turno a través de este enlace.

Las jornadas confirmadas son:

Miércoles 14 de octubre : Parque Chacabuco (Emilio Mitre y Av. Asamblea, Parque Chacabuco).

Sábado 17 de octubre: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800, Caballito).

Servicio oftalmológico gratuito en el programa Más Servicios en tu Barrio

Además de la atención odontológica, el programa también ofrecerá controles oftalmológicos gratuitos.

Las fechas y ubicaciones son:

Jueves 15 de octubre: Plaza Santa Rita (Álvarez Jonte 3222, Villa del Parque).

Sábado 17 de octubre: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800, Caballito).

Se debe realizar la reserva correspondiente mediante este enlace.

Atención odontológica gratis del 14 al 17 de octubre: dónde atenderse con un dentista gratis con el programa Más Servicios en tu Barrio.

Cronograma completo del programa Más Servicios en tu Barrio

A través de su página oficial, el gobierno porteño detalló el cronograma de actividades para la tercera semana de octubre.

Los servicios de la semana serán:

Atención social: martes a sábado.

Asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE.

Centro de Justicia de la mujer.

Defensa al consumidor.

Ente regulador de servicios públicos de la ciudad: lunes a viernes.

Asesoramiento en trámites, inscripciones y programas educativos del Ministerio de Educación de la Ciudad: lunes a viernes.

Mediación y convivencia vecinal

Tramitación DNI y Pasaporte (cupos limitados)

Tramitación de Subsidio de Luz, Agua y Gas.

Asesoramiento en programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad.

Toma de denuncias y orientación sobre delitos (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad - Oficina de Vinculación Ciudadana): martes a sábado.

Elegí participar.

Oftalmología (cupos limitados - con turno): jueves y sábado

Odontología (cupos limitados - con turno): miércoles y sábado.

Vacunación de antigripal y COVID-19 (cupos limitados): lunes a viernes.

Toma de presión: lunes a viernes.

Vacunación de animales (sin turno, cupos limitados): martes, jueves, viernes y sábado.

Castración de animales (con turno): martes

Desparasitación y tratamiento de sarna: martes y jueves

Detección de zoonosis: martes y jueves

Diagnóstico de Psitacosis en aves: martes y jueves

Espectáculos culturales: viernes y sábado.

Dónde atenderán los móviles por fecha y horario: