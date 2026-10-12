Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes feriado el circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado por cierre preventivo ante el aumento de caudal de agua del río Iguazú y en las redes sociales varios usuarios publicaron videos sobre la situación actual de la zona.

El acceso de visitantes al circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado este lunes luego de que se confirmó que el caudal del agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que provocó la toma de una serie de medidas de seguridad.

Uno de los puntos concretados fue el cierre preventivo de dicho circuito y la medida continuará vigente durante toda la jornada, a la espera de saber qué pasará los próximos días.

Se indicó además que, durante este lunes, se llevarán a cabo inspecciones para evaluar el impacto de la crecida sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida.

Pese a la restricción establecida, se indicó que los demás circuitos (Inferior y Superior) funcionan con normalidad, por lo que los turistas, locales y trabajadores podrán acceder a los caminos sin inconvenientes.

Un hecho similar sucedió este domingo, donde los directivos del Parque Nacional Iguazú, en Brasil, dictaron el cierre de la pasarela principal de Cataratas debido al gran caudal que se registró.