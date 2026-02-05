El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó que Autopistas Urbanas (AUSA) llevará adelante el montaje de un pórtico metálico de gran porte sobre distintos ingresos a la Capital Federal. Esta obra implicará el cierre de distintas autopistas de Capital Federal. Además, el GCBA informó durante cuánto tiempo se extenderá la obra e indicó que el objetivo de este avance es finalizar con los peajes con cabina en los todos los accesos porteños. La obra tendrá lugar este sábado 7 de febrero y por eso, distintos ingresos porteños quedarán cerradas por la instalación de este nuevo pórtico tecnológico. La medida también afectará al Paseo del Bajo y forma parte del plan para eliminar las cabinas de peaje tradicionales y avanzar hacia el sistema Free Flow. Por eso, este sábado de 6 a 15 horas no se podrá circular por las siguientes vías de Capital Federal: El GCBA informó que esta nueva estructura permitirá incorporar la tecnología necesaria para implementar el sistema de peaje Free Flow (sin barreras), que reemplazará la estación de peaje Dellepiane. El nuevo sistema permitirá que los vehículos paguen de manera automática, sin detenerse y sin uso de efectivo, como ya ocurre en las autopistas Illia y Perito Moreno. Para ingresar o salir de Buenos Aires se podrán tomar estos accesos: El Gobierno confirmó cómo serán las obras en autopista Dellepiane y en el Paseo del Bajo: La obra forma parte del proceso para transformar las autopistas porteñas en una red 100% Free Flow. En la actualidad, la autopista Dellepiane es la última con cabinas de peaje tradicionales. Estas serán reemplazadas por pórticos con cámaras y lectores láser que identificarán el TelePASE o la patente del vehículo, permitiendo el cobro automático sin detenerse. Se prevé que el sistema esté operativo en abril, y desde ese momento ya no habrá pago manual. Los conductores que no estén adheridos a TelePASE podrán ser multados.