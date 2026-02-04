Construyen la obra del milenio: el túnel submarino más largo del mundo para trenes a velocidades extremas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó obras de construcción de un significativo túnel que aliviará el tráfico en uno de los cruces más problemáticos. Este proyecto consiste en un paso subterráneo bajo las vías del tren, que representa un acceso fundamental hacia la Avenida General Paz.

Este túnel se considera una solución esencial para mejorar la circulación en la zona, facilitando el tránsito y reduciendo los tiempos de espera. La obra se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas destinadas a optimizar la infraestructura urbana y a promover un desarrollo más eficiente de la movilidad en la ciudad.

Construyen el túnel más importante de la Ciudad: pasará bajo las vías del tren y cambiará para siempre el tráfico de Buenos Aires (foto: archivo).

El túnel revolucionario que transformará el tráfico urbano

La administración porteña informó que eliminará el cruce entre la avenida Álvarez Thomas con las vías del Ferrocarril Mitre ramal Retiro - Suárez en Villa Urquiza. El paso bajo nivel permitirá eliminar el embudo vehicular que se genera por los cortes de la barrera ferroviaria y el ingreso y egreso de grandes cantidades de vehículos que circulan por la Ciudad.

Este acceso es uno de los principales salidas hacia la Avenida General Paz y cuenta con una onda verde, lo que la convierte en un corredor sumamente transitado por quienes desean ir hacia la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Infraestructura porteño informaron que las obras estarán a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA).

Comenzaron las obras en el nuevo túnel

Este lunes empezaron a montar el obrador para armar un paso provisorio sobre la calle Miller y la vía, a dos cuadras.

Esta obra durará tres meses. Mientras quede habilitado ese cruce transitorio, cerrarán Álvarez Thomas para empezar a hacer el túnel. La intención es abrirlo en mayo del año que viene.

Detalles del nuevo túnel

El túnel tendrá una longitud total de 255 metros y una altura de 4,5 metros para asegurar el tránsito seguro de colectivos y camiones. Asimismo, se incorporarán pasarelas peatonales accesibles, calles de convivencia y una mejora general del entorno urbano.

Se garantizará que los conductores puedan continuar por Álvarez Thomas o tomar la calle Galván al salir del lado norte del paso.

Estará situado entre la intersección con la Avenida Monroe y el cruce con la calle Pedro Rivera. Tendrá un sentido único de sur a norte con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.