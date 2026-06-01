Una de las obras hidráulicas más importantes de América Latina continúa avanzando en el noreste de Brasil con la meta de cambiar de forma radical el acceso al agua en regiones históricamente afectadas por la sequía. El megaproyecto busca transformar el entorno y beneficiar a millones de habitantes.

En detalle, el gobierno del estado de Ceará desarrolla un enorme río artificial de cerca de 145 kilómetros de longitud, diseñado para llevar agua a una de las zonas más secas del país.

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).

La obra, denominada Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), registraba un avance físico del 91% hacia finales de 2025 y se prevé que quede concluida en junio de 2026.

Brasil construye el río artificial más extenso del continente

El objetivo principal es asegurar el abastecimiento hídrico en comunidades que durante años enfrentaron sequías severas, escasez de agua y dificultades para sostener actividades agrícolas, ganaderas y el consumo humano.

El proyecto contempla una compleja red de infraestructura hidráulica integrada por:

Grandes canales artificiales

Sistemas de bombeo y distribución

Reservorios y conexiones hidráulicas

¿Cómo funcionará el rio artificial de Brasil?

El sistema tomará agua desde la presa de Jati, conectada al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. A partir de ahí, el caudal recorrerá distintas zonas hasta alcanzar las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

El noreste brasileño se caracteriza históricamente por:

Temperaturas elevadas Lluvias irregulares Largos periodos de sequía