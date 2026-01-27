Una obra clave en la Ciudad de Buenos Aires generará cambios importantes en el tránsito durante la noche de esta semana. Se trata de un corte total en una de las autopistas más transitadas, que afectará a miles de conductores que ingresan y salen de la Capital Federal, en el marco de un proyecto de infraestructura vial de gran magnitud.

Desde el Gobierno porteño confirmaron que el cierre se debe a trabajos estructurales de gran complejidad, que obligarán a interrumpir la circulación durante varias horas. La medida forma parte de un plan de obras que busca mejorar la conectividad y agilizar el tránsito en una zona estratégica del norte de la Ciudad.

¿Qué autopista estará cortada y por qué?

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó que este jueves 29 de enero desde las 22 horas se realizará un corte total en la autopista Cantilo, a la altura de la avenida Udaondo, por las obras de ampliación del Puente Labruna.

La restricción se extenderá durante nueve horas y será necesaria para llevar adelante un mega operativo nocturno, coordinado por Autopistas Urbanas (AUSA), con el objetivo de avanzar en una etapa clave del proyecto.

Durante el cierre, todo el tránsito que circule por Cantilo será desviado por la salida hacia avenida Udaondo, en dirección a Ciudad Universitaria. Desde allí, los vehículos podrán reingresar a la autopista por el acceso ubicado después del Puente Labruna, que será reabierto de manera excepcional durante la noche.

La obra en el puente interrumpirá todo el tránsito

¿En qué consisten las obras del Puente Labruna de la Autopista Cantilo?

El operativo contempla el montaje de siete vigas de gran porte, que formarán parte de la nueva estructura del puente. Cada una mide 32,5 metros de largo, 90 centímetros de ancho, 1,5 metros de alto y pesa 45 toneladas, por lo que el procedimiento requiere el corte total de la autopista por razones de seguridad.

Estas vigas cruzarán la traza de Cantilo y se apoyarán sobre las pilas ya construidas a los costados de la autopista, permitiendo avanzar con el nuevo tramo del puente que sumará dos carriles de circulación adicionales y una amplia pasarela peatonal.

El objetivo central de la obra es duplicar la capacidad vial del Puente Labruna, que pasará de tener un carril por sentido a dos carriles por mano, mejorando la conexión entre Udaondo, Lugones y Cantilo, una zona de alto flujo vehicular.

¿Hasta cuándo estará cerrado y qué otras restricciones hay?

Si bien el corte en Cantilo será solo por una noche, las autoridades anticiparon que habrá otras restricciones temporales vinculadas a la obra. De hecho, desde el lunes se encuentra cerrada la salida de Lugones a Udaondo, una medida que se mantendrá durante tres semanas.

Como alternativas, los conductores pueden salir previamente por avenida Del Libertador, a la altura de General Paz, o continuar hasta la salida de La Pampa, según el sentido de circulación.

La obra en el nuevo puente de Autopista Cantilo.

Todos los trabajos estarán debidamente señalizados por personal de Seguridad Vial de AUSA y la información se comunicará en tiempo real a través de carteles electrónicos de mensajes variables, para ordenar el tránsito y minimizar demoras.