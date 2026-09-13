Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es sencillo y rápido.

Disponer siempre de una conexión a una Wi-Fi es esencial para disfrutar de un acceso rápido y sin interrupciones a Internet. Aunque la mayoría de los propietarios de teléfonos móviles posee datos móviles, no siempre cuentan con una señal adecuada.

En efecto, la conectividad Wi-Fi posibilita llevar a cabo descargas de archivos y videos pesados, sin la necesidad de consumir la cuota mensual de datos móviles. Además, esta tecnología resulta menos demandante en cuanto al consumo de energía, lo que contribuye a extender la duración de la batería del dispositivo móvil.

Ahora bien, ante la eventualidad de conectarse a una red Wi-Fi sin conocer la contraseña, los usuarios se ven en la necesidad de enfrentar esta situación con regularidad, la cual cuenta con diversas soluciones que se exponen a continuación.

Cómo conectar el celular al WiFi sin la contraseña: este truco es rápido y sencillo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

WiFi en el móvil: conecta usando un código QR

Una significativa cantidad de los módems y routers contemporáneos incorpora un código QR que contiene el nombre de la red inalámbrica y su correspondiente contraseña. Este código puede hallarse impreso en la parte frontal del dispositivo o, más comúnmente, en su sección inferior.

Al escanear el código QR con la cámara del dispositivo móvil, el sistema requerirá que el usuario confirme si desea establecer la conexión a la red. Simplemente aceptando, se podrá disfrutar del Wi-Fi. Es fundamental tener en cuenta que este método resulta ineficaz si el propietario del router ha decidido cambiar la contraseña manualmente y no ha generado un nuevo código QR.

Cómo conectar el celular al WiFi sin la contraseña: este truco es rápido y sencillo. (Fuente: Shutterstock).

Conexión rápida a Wi-Fi mediante código QR

En caso de que una persona se encuentre conectada a la red Wi-Fi que se desea utilizar, será suficiente que esta comparta un código QR para facilitar una conexión eficiente.

Para obtener el código, es necesario acceder a “Configuración” en el dispositivo Android y, posteriormente, dirigirse a la sección “Wi-Fi”. En este apartado, se podrá seleccionar la red a la que se está vinculado. Seguidamente, aparecerá una pantalla con los detalles de la conexión, donde también se podrá observar un botón “Compartir”. Solo será necesario presionarlo para visualizar el código QR que permitirá unirse de forma rápida a la red.

Wi‑Fi en segundos con WPS: conecta sin contraseñas

La mayoría de los routers lanzados desde el año 2007 incorpora un botón denominado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite establecer conexiones sin requerir contraseña. Para aprovechar esta tecnología, es necesario acceder a la configuración de “Redes e Internet” en el dispositivo móvil.

En esta sección, debe buscarse la opción “Wi-Fi” e ingresar a los “Ajustes avanzados”, donde será posible seleccionar “Botón WPS”.Una vez realizada la acción previamente mencionada en el teléfono, resulta esencial dirigirse al router y presionar el botón físico WPS (en ocasiones, es requerido mantenerlo presionado durante algunos segundos). De este modo, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión se establecerá sin inconvenientes.