El 9 de octubre se realizará un asueto en un partido de la Provincia de Buenos Aires.

El 8 de octubre se cumplen 67 años del aniversario del Partido de Escobar, pero este año las celebraciones y el asueto se trasladan al viernes 9, según informó el Municipio y estableció la Provincia de Buenos Aires.

La disposición coincide con la celebración de la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos más importantes del calendario del municipio.

La fecha se ubica justo antes del feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los trabajadores alcanzados por el asueto podrán contar con cuatro días consecutivos de descanso .

Asueto el viernes 9 de octubre: quiénes tendrán el día libre

La Resolución 467/2026 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incluyó a Escobar entre los partidos que tendrán una jornada de asueto por su aniversario fundacional.

De acuerdo con el anexo de la norma, el 9 de octubre se estableció como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en el distrito.

Para la industria, el comercio y las actividades restantes, la disposición establece que los asuetos tendrán carácter optativo.

¿Hay clases por el asueto del 9 de octubre en Escobar?

No hay clases en Escobar por el aniversario fundacional del Partido (foto: archivo).

No habrá clases el viernes 9 de octubre en Escobar. La Municipalidad informó que durante esa jornada se suspenderán las actividades en las escuelas públicas y privadas del distrito, en coincidencia con el traslado del asueto administrativo por el aniversario del partido.

De esta forma, los estudiantes del partido también tendrán libre el viernes 9 y podrán sumarlo al sábado 10, domingo 11 y feriado nacional del lunes 12 de octubre.

Fiesta Nacional de la Flor: qué pasará el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre coincidirá con una jornada especial en el partido escobarense: además del asueto administrativo por el aniversario del municipio, los habitantes podrán ingresar sin costo a la Fiesta Nacional de la Flor al presentar su DNI en la boletería del Predio Floral.

La Fiesta Nacional de la Flor se desarrolla en Escobar hasta el lunes 12 de octubre, por lo que la jornada de asueto se dará durante uno de los fines de semana de mayor actividad del evento.

Fin de semana extra largo: cómo queda el calendario para los habitantes de Escobar

Quienes estén alcanzados por el asueto podrán unir esa jornada con el fin de semana y el feriado nacional del Día de la Raza (antes nombrado Día del Respeto por la Diversidad Cultural).

El esquema queda de la siguiente manera:

Viernes 9 de octubre: asueto por el aniversario fundacional de Escobar.

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

Domingo 11 de octubre: fin de semana.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por la medida tendrán cuatro días consecutivos de descanso.