A los tiros en Nordelta: un vecino le disparó a los carpinchos y causó indignación.

Un video que muestra a un vecino de Nordelta disparando contra un grupo de carpinchos generó una fuerte reacción y derivó en una denuncia penal por presunto maltrato animal. La Justicia intervino y realizó un allanamiento en el domicilio del hombre señalado.

El episodio ocurrió en el barrio Los Alisos y tuvo como protagonista a Sebastián Favre, de 49 años, identificado como el residente que habría utilizado un arma de aire comprimido para ahuyentar a los animales de su jardín. La Asociación Vecinal Nordelta presentó la denuncia ante la Unidad de Instrucción N°1 de Benavídez, mientras que el caso quedó a cargo del fiscal Cosme Irribarren.

Allanaron la casa del vecino señalado

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron distintos procedimientos en Los Alisos hasta localizar el lote 90, donde vive el hombre que aparece en la filmación. Durante el allanamiento encontraron un arma de aire comprimido y también la vestimenta que llevaba el vecino al momento de la grabación. Favre fue notificado por las autoridades en el marco de una investigación por presunto maltrato animal.

"Nordelta"



Porque este hombre le dispara a los carpinchos de ese barrio y ya fue denunciado. pic.twitter.com/vL3JaqXc0m — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 6, 2026

La administración de Nordelta manifestó su rechazo al episodio y destacó que fueron residentes del barrio quienes alertaron sobre lo sucedido. Además de denunciar el caso ante la Justicia, informó la situación a la Dirección Provincial de Flora y Fauna y puso a disposición de los investigadores el material que tenía en su poder. La empresa también cuestionó el uso de armas en zonas residenciales por el riesgo que puede representar para quienes viven en el lugar.

La convivencia con los carpinchos vuelve al centro de la polémica

El caso volvió a poner bajo la lupa la convivencia entre los residentes de barrios privados y los carpinchos, cuya presencia en Nordelta generó distintas controversias durante los últimos años. Silvia Soto, referente de agrupaciones ambientalistas vinculadas con la protección de estos animales, sostuvo que existe una medida cautelar relacionada con la situación y reclamó acciones para facilitar el desplazamiento de la fauna hacia la costa.

Los carpinchos son animales herbívoros nativos de Sudamérica y constituyen los roedores de mayor tamaño y peso que existen actualmente. Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó que las costas del río forman parte de su ambiente natural y señaló que su mayor presencia visible en barrios privados no necesariamente significa que haya aumentado su población. Según explicó, los animales permanecen libres en su hábitat y pueden desplazarse ocasionalmente hacia otros espacios.