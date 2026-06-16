Caso Gaspi | La principal hipótesis de los investigadores que podría revelar el motivo del choque entre helicópteros en Río de Janeiro.

El choque de helicópteros que mató al youtuber argentino Gaspi el domingo 14 de junio en Río de Janeiro entró en su fase de investigación formal .

Las autoridades brasileñas avanzan sobre una hipótesis concreta que podría explicar por qué dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

La línea que más fuerza tomó en las primeras horas no apunta a una falla mecánica ni a un error técnico de los pilotos. El foco está en la legalidad de la operación misma.

Qué investiga la ANAC de Brasil

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil confirmó que analiza si alguna de las aeronaves realizaba transporte aéreo clandestino, es decir, traslado de pasajeros sin la habilitación correspondiente exigida por las autoridades aeronáuticas del país, según el medio G1.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil confirmó que analiza si alguna de las aeronaves realizaba transporte aéreo clandestino G1

El director ejecutivo de la ANAC, Tiago Faierstein, aclaró que tanto los pilotos como las aeronaves estaban habilitados y en condiciones normales de operación al momento del accidente.

Sin embargo, eso no cierra la investigación.

“Debemos verificar si estas aeronaves, o al menos una de ellas, la que transportaba pasajeros, realizaban lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”, sostuvo Faierstein.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil confirmó que analiza si alguna de las aeronaves realizaba transporte aéreo clandestino G1

Un dato agrava el escenario: el propietario del helicóptero identificado como PP-MAC ya había sido multado en julio de 2025 por la ANAC brasileña .

La sanción estuvo vinculada a su negativa a presentar documentación contable, información y estadísticas requeridas durante una inspección de rutina. El dueño de esa aeronave fue identificado como Oswaldo de Luca Filho.

El nuevo video y lo que muestran las imágenes

En paralelo a la investigación oficial, se difundió un nuevo registro que forma parte del expediente.

Las imágenes, de una cámara de seguridad que captó el impacto desde varios kilómetros de distancia, muestran que uno de los helicópteros habría embestido desde atrás al otro, provocando la caída inmediata de ambas aeronaves.

El mapa muestra dónde cayeron helicópteros. G1

Uno de los aparatos, un Eurocopter AS 350 B2, impactó contra una concesionaria y explotó tras la caída, lo que provocó un incendio que alcanzó a varios vehículos. Equipos de la policía, bomberos y especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil desplegaron un amplio operativo en la zona.

Gaspar Prim Díaz, de 23 años y más de 2,8 millones de seguidores en Instagram, murió junto al productor audiovisual Lucas Vigniale y al cantante estadounidense Oliver Tree. En total, el accidente dejó seis víctimas fatales.

Los próximos pasos de la investigación dependen del informe del Cenipa, el análisis completo del video y las pericias técnicas sobre los restos de ambas aeronaves.