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Argentina alcanzó un hito sin igual para el ecosistema en Sudamérica al llevar a cabo la reintroducción de un mamífero extinto en la región. Este acontecimiento renueva las esperanzas tanto para los apasionados de la naturaleza como para una de las especies más amenazadas del país y de toda la región.

Este nuevo avance representa la culminación de un esfuerzo dedicados a la conservación de la fauna autóctona, ya que se estuvo trabajando durante más de ocho años en la recuperación de este carnívoro acuático emblemático, que vive en los humedales de Corrientes, en Argentina.

¿Qué especie de mamífero fue reintroducida en la Argentina?

Este proyecto recibe el apoyo del gobierno de la Provincia de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Budapest (Hungría), Halle (Alemania), Eskilstuna (Suecia), Doué La Fontaine (Francia) y Los Ángeles (Estados Unidos), entre otros.

Se trata de una familia completa de nutria gigante que fue liberada en el Gran Parque Iberá, situado en los Esteros del Iberá, el tercer mayor humedal del mundo, ubicado en la provincia de Corrientes.

“ Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente . Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, afirmó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

Los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en 1986, hace casi cuatro décadas.

Los animales que volvieron a aparecer tras años de extinción.

Esta familia incluye a Nima, donada por el Zoológico de Madrid, su pareja Coco, proveniente del Zoológico de Givskud (Dinamarca) y sus dos crías nacidas en noviembre de 2024 en el mismo Iberá.

Estos cuatro ejemplares forman parte del Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Esta especie está clasificada como en peligro de extinción a nivel mundial y enfrenta una disminución constante en toda Sudamérica.

La nutria gigante, un gigante de los humedales sudamericanos

Los ejemplares pueden alcanzar los 1,8 metros de largo, de los cuales casi un metro corresponde a su característica cola aplanada y pesar alrededor de los 33 kilos. Se trata de un animal diurno, extremadamente sociable, que vive en grupos familiares conformados por una pareja monógama y sus crías.

Con más de 756.000 hectáreas de humedal en una de las cuencas hidrográficas más grandes e importantes de Sudamérica, el Gran Parque Iberá presenta las condiciones óptimas para reintroducir esta especie: se trata de una gran superficie protegida, con abundancia de presas y ausencia de amenazas como la caza o la contaminación.

Históricamente, la facilidad con la que se observaban grupos numerosos en los grandes ríos argentinos contrastaba con su vulnerabilidad: al ser diurnos, muy curiosos, muy ruidosos y permanecer junto a compañeros heridos, eran blancos fáciles para cazadores.

“La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables,” afirmó Di Martino.

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla, ariraí o lobo grande de río, es uno de los mamíferos más imponentes del sistema acuático sudamericano.



