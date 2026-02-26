La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un sistema de subastas electrónicas judiciales que permite ofertar por inmuebles y otros bienes desde cualquier punto del país, sin necesidad de concurrir de manera presencial. A través de la plataforma oficial subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar, los interesados pueden acceder a propiedades, vehículos y otros activos que los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ponen a remate, en el marco de la Acordada 15/2025. El objetivo del sistema es digitalizar el proceso, ampliar la participación y garantizar mayor transparencia, con postores anónimos y seguimiento en tiempo real de cada operación. El procedimiento comienza cuando un tribunal ordena el remate de un bien. A partir de ese momento, la subasta se publica en la plataforma oficial, donde los interesados pueden registrarse, revisar la información del inmueble o vehículo y realizar ofertas dentro del plazo establecido. Además, se mantienen fechas de exhibición para conocer el estado real de los bienes antes de ofertar. Entre los inmuebles publicados en el sistema aparecen departamentos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con valores de base que parten desde cifras accesibles para el mercado actual. Se subasta el 50% indiviso de un departamento ubicado en Agüero 2012, 9° piso, esquina French. La unidad cuenta con living comedor con balcón aterrazado al frente, cocina luminosa con salida a un segundo balcón, dos baños completos y tres dormitorios, uno de ellos en suite. El edificio tiene ascensor principal y de servicio y se encuentra en buenas condiciones generales. Precio base: u$s 110.000 Exhibición: 2 y 3 de marzo de 2026, de 16 a 18 hs Inicio de inscripción: 11/02/2026 Subasta: del 20/03/2026 al 08/04/2026 También se remata un departamento interno de dos ambientes en Catamarca 486/88/92, UF17, de 31 m², en buen estado de conservación. La unidad no cuenta con servicio de gas y dispone de termotanque eléctrico en cocina, baño completo con piso de mármol negro y pisos de parquet en living y dormitorio. El inmueble presenta deudas de expensas, ABL y AySA informadas en el aviso. Precio base: u$s 37.600 Exhibición: 18 y 19 de febrero de 2026 Inicio de inscripción: 12/02/2026 Subasta: del 06/03/2026 al 19/03/2026 Antes de participar en una subasta judicial es clave revisar: La plataforma permite consultar toda la documentación y seguir las ofertas en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones para compradores interesados en oportunidades inmobiliarias a valores competitivos.