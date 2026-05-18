Si alguna vez soñaste con dejar de pagar alquiler y tener una propiedad propia, el Gobierno de México acaba de abrir una oportunidad que no se repite todos los días. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lanzó la convocatoria oficial para su próxima Subasta a Sobre Cerrado de Bienes Inmuebles, programada para el jueves 28 de mayo de 2026. El catálogo de esta subasta es uno de los más amplios que ha ofrecido el INDEP en los últimos tiempos. Entre los 211 bienes inmuebles agrupados en 75 lotes se encuentran: Todos los bienes cuentan con escritura y posesión legal, y su uso de suelo abarca categorías comercial, habitacional, mixto y terrenos. Las propiedades provienen de organismos como el Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), el Fideicomiso de Recuperación de Cartera FIDERCA, el Fondo de Desincorporación de Entidades BANRURAL, el SAT Fisco Federal y la Tesorería de la Federación. Es decir, son bienes recuperados por el Estado que ahora vuelven al alcance de los ciudadanos. El proceso es más accesible de lo que parece, pero requiere cumplir los pasos con anticipación. Así funciona: La clave de este sistema es que ningún participante conoce la oferta de los demás hasta el momento de la apertura pública: quien ofrezca el precio más alto se lleva el inmueble.