Cumplir el sueño de la casa propia en México es posible con las alternativas que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Hay una alternativa mediante la venta de casas recuperadas o abandonadas, que pueden adquirirse a precios más bajos. Por ello, es útil conocer cómo consultar las viviendas disponibles y cuáles son los requisitos para comprarlas. Estas propiedades forman parte del Programa de Regeneración Comunitaria, iniciativa mediante la cual el Infonavit recupera viviendas que habían sido abandonadas y las reincorpora al mercado. Gracias a este esquema, se estima que algunas casas pueden venderse entre 20 % y 40 % más baratas en comparación con viviendas nuevas o con las que se comercializan en el mercado tradicional. Sin embargo, el organismo no vende estas casas directamente a los trabajadores. En su lugar, colabora con coinversionistas autorizados, como desarrolladoras e inmobiliarias, que adquieren paquetes de viviendas, las rehabilitan y posteriormente las venden de manera individual. Debido a que estas propiedades son gestionadas por empresas privadas, no existe un catálogo público único en la página del Infonavit. Para encontrarlas, se pueden utilizar diferentes vías: Aunque el proceso de venta lo gestionan terceros, quienes deseen adquirir una de estas propiedades utilizando un crédito del Infonavit deben cumplir con ciertos requisitos básicos, entre ellos: Este esquema permite a algunos trabajadores acceder a viviendas a menor costo, siempre y cuando cumplan con los requisitos y verifiquen la información a través de los canales oficiales.