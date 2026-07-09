La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha comunicado que el concurso correspondiente a los segmentos 13 y 14, que abarca el tramo Saltillo-Santa Catarina, despertó el interés de múltiples consorcios que presentaron propuestas significativas; sin embargo, ninguna logró superar la oferta de las empresas del magnate.

La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido otorgada a Carlos Slim.

Según los datos disponibles, Operadora Cicsa y FCC Construcción alcanzaron la puntuación más alta, asegurando la realización de un proyecto que resulta fundamental para la conectividad y representa una inversión que supera los 31 mil millones de pesos.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

El tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo: un ambicioso proyecto liderado por Carlos Slim.

El Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará un papel crucial en este proyecto, dado que será la entidad gubernamental ante la cual las empresas deberán satisfacer sus obligaciones fiscales.

Es un proceso esencial para la validación del contrato, ya que constituye la forma oficial de asegurar transparencia en un ámbito donde las licitaciones suelen estar sujetas a escrutinio público.

Con el inicio de las obras el 30 de septiembre, de acuerdo a los detalles proporcionados por la ARTF, el proyecto ferroviario tendrá un recorrido de 111 kilómetros y contará con un plazo de ejecución de 960 días naturales.

La victoria de Carlos Slim en infraestructura mexicana

Esta obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos claves que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.

Esta victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca.

En la licitación que fue adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con vasta experiencia en grandes proyectos, como Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio liderado por Carlos Slim.