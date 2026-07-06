Carlos Slim cuestionó el registro compulsorio de líneas de celulares y solicitó a las autoridades cambiar el trámite de inmediato. (Representación: IA)

En esta noticia Carlos Slim exige que se modifique el padrón de celulares antes de que sea demasiado tarde

Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil, expresó su desacuerdo con el esquema vigente del padrón de líneas telefónicas en México.

El empresario, propietario de Telcel, indicó que el proceso resulta excesivamente complicado, que el tiempo asignado es inadecuado y que se hace imperativo realizar modificaciones.

Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Carlos Slim exige que se modifique el padrón de celulares antes de que sea demasiado tarde

Durante su conferencia anual, el empresario lanzó una fuerte crítica para el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado con la CURP, impulsado por el gobierno federal.

Con estas declaraciones, el empresario cuestionó la viabilidad y operatividad del padrón telefónico, una medida que busca fortalecer el control y la identificación de usuarios de telefonía móvil en el país.

“El registro es algo muy complicado. Creo que deberían darle una reestudiadita para que sea más eficaz, tanto para conveniencia del cliente como de la autoridad”, afirmó.

Además, reconoció que avanza con relativa fluidez en el segmento de pospago, donde los operadores ya cuentan con los datos del usuario desde la contratación del servicio.

Sin embargo, advirtió que la situación es radicalmente distinta en el mercado de prepago, el más masivo del país, donde decenas de millones de personas aún no completaron el trámite.

Fibra óptica total y adiós al cobre: el ambicioso plan de Carlos Slim para transformar la red de México

Carlos Slim, en su conferencia, se tomó el tiempo para delinear el futuro tecnológico de su conglomerado de telecomunicaciones. Manifestó que el objetivo es descontinuar aproximadamente 400,000 líneas de cobre, con la intención de que, para el año venidero, toda la infraestructura de red —tanto internet como telefonía— funcione exclusivamente sobre fibra óptica.

Respecto a la salida de Telefónica de diversos mercados latinoamericanos —Argentina, Perú, Chile y, próximamente, Venezuela—, Carlos Slim expresó su pesar por la contracción de la que fue una compañía líder en Iberoamérica. Además, señaló que el alto costo del espectro en México influyó de manera decisiva en la decisión de la empresa española de retirarse del país.