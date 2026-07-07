Es nieta de Carlos Slim, se graduó en la Anáhuac como ingeniera y es una de las candidatas a conducir el imperio familiar. (Representación creada con IA)

La familia Slim ha incorporado de manera gradual a integrantes de la tercera generación en distintas empresas del grupo. Entre los nombres que más atención generan aparece Vanessa Hajj Slim, quien combina una formación en ingeniería, experiencia en compañías estratégicas y participación en órganos de decisión del conglomerado.

Hija de Vanessa Slim Domit y de Daniel Hajj Aboumrad, actual director general de América Móvil, forma parte de una nueva generación que ha comenzado a asumir responsabilidades dentro de las empresas vinculadas a Carlos Slim Helú. Aunque no existe un plan de sucesión anunciado oficialmente, diversos analistas la consideran una de las figuras con mayor proyección.

Quién es Vanessa Hajj Slim y cuál es su formación

Nacida en 1997, Vanessa Hajj Slim pertenece a la tercera generación de la familia empresaria. Al igual que su abuelo, eligió estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, donde se formó en áreas relacionadas con la optimización de procesos, la administración de recursos y la gestión de proyectos.

Además de su carrera universitaria, amplió su preparación académica con estudios sobre criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, una formación orientada a la sostenibilidad y al gobierno corporativo.

Su experiencia dentro del grupo empresarial

Su incorporación al Consejo de Administración de América Móvil ocurrió en 2018, cuando tenía 20 años. Durante varios años fue la única mujer que integró ese órgano de gobierno, hasta la incorporación de otra consejera en 2021.

También participa en el Consejo de Grupo Carso, trabaja como analista en el equipo de Nuevos Proyectos de Inmuebles Carso y figura vinculada al consejo de Sitios Latinoamérica, empresa especializada en infraestructura de telecomunicaciones surgida de una escisión de América Móvil.

La participación accionaria que fortaleció su perfil

Uno de los datos que más llamó la atención recientemente fue su participación accionaria en América Móvil. De acuerdo con un reporte presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en julio de 2026 aparece como propietaria directa de más de 2.4 millones de acciones Serie B de la compañía.

Especialistas del sector señalaron que esa cantidad de títulos la ubica por encima de algunos grandes inversionistas institucionales en número de acciones poseídas, aunque representa una participación mucho menor dentro del capital total de la empresa.

¿Será la sucesora de Carlos Slim?

Hasta el momento, la familia Slim no ha anunciado un plan de sucesión definitivo ni ha confirmado quién encabezará el conglomerado en el futuro. Lo que sí es público es que, desde hace varios años, distintos hijos y nietos de Carlos Slim Helú se han incorporado a empresas como Grupo Carso, América Móvil, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Condumex, Sanborns y otras compañías del grupo.

En ese contexto, Vanessa Hajj Slim aparece como una de las integrantes con mayor proyección gracias a su preparación académica, su experiencia dentro de varias empresas del conglomerado y su creciente participación accionaria. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que vaya a convertirse en la futura líder del imperio empresarial.