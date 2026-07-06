El magnate mexicano ha despertado un debate significativo en relación con el futuro de las pensiones en el país. Ha expresado en diversas oportunidades que los programas de transferencias directas, tales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y los esquemas de retiro del IMSS e ISSSTE, son insostenibles y deben ser sustituidos.

En su lugar, Carlos Slim ha propuesto un modelo que se fundamenta en el empleo productivo y en la continuidad laboral: que los mexicanos posterguen su jubilación hasta los 75 años.

Carlos Slim se despide de IMSS e ISSSTE: pretende eliminar las pensiones y plantea trabajar hasta los 75 años para terminar con la pobreza

Esta perspectiva contrasta drásticamente con los derechos que han logrado obtener millones de trabajadores y ha suscitado reacciones diversas en todo el espectro político y social del país.

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En una manifestación contundente de su postura, Carlos Slim propuso que los mexicanos laboren hasta alcanzar los 75 años, una edad que, de manera no fortuita, coincide con la esperanza de vida promedio actual en el país. A su juicio, el trabajo trasciende el mero hecho de proporcionar ingresos; representa el único camino legítimo hacia el bienestar social.

En diversas ocasiones, el empresario ha compartido su perspectiva, uno de los pronunciamientos más destacados tuvo lugar en la 19ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz celebrada en Monterrey. En ese contexto, criticó de manera categórica los programas de asistencia directa, alegando que no constituyen herramientas eficaces para erradicar la pobreza.

Pensión del Bienestar e IMSS bajo escrutinio: por qué Carlos Slim los ve como un lastre para la economía

En 2019, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno instauró la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un beneficio que abarca a todos los individuos que tienen más de 65 años, alcanzando aproximadamente a seis millones de beneficiarios.

Para Carlos Slim, la sostenibilidad de este volumen de transferencias es inviable. Señaló que el Producto Interno Bruto de México ha crecido apenas un 1% en tres décadas, lo cual hace inviable el mantenimiento del modelo vigente sin afectar el desarrollo económico del país.

En esa misma línea de pensamiento, mencionó que varias naciones europeas ya están experimentando desequilibrios significativos debido al retiro anticipado de grandes sectores de sus poblaciones y advirtió que Estados Unidos podría verse en una situación similar si no realiza reformas oportunas en su sistema de pensiones.

Trabajar más para vivir mejor: la polémica propuesta de Carlos Slim que aviva la indignación y el debate en México

Para el empresario, la pobreza no se erradica con ayuda regalada, sino con un nivel mínimo de bienestar que provenga del trabajo. Su argumento central descansa sobre un dato demográfico: la esperanza de vida en México pasó de 61 a 75,5 años en medio siglo, lo que, según él, obliga a redefinir por completo la forma en que se entienden el trabajo y la jubilación.