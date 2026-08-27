Cancelan miles de visas para EE.UU. y dan de baja las citas que tenían ya confirmadas los argentinos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la programación de entrevistas para visas en embajadas y consulados de distintos países, en el marco de una nueva capacitación para funcionarios consulares impulsada por la administración de Donald Trump.

La medida genera incertidumbre entre quienes ya tenían turnos asignados y quienes llevan meses esperando una entrevista.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para solicitar visas?

El Departamento de Estado explicó que la interrupción responde a un programa de capacitación destinado a los funcionarios consulares encargados de analizar las solicitudes de visa.

Según el organismo, la formación busca unificar los criterios utilizados por los cónsules para revisar los expedientes y detectar a aquellos solicitantes que, a su criterio, podrían convertirse en una eventual carga para el sistema de prestaciones públicas de Estados Unidos.

Por el momento, las autoridades no informaron cuánto durará la capacitación ni si todas las representaciones diplomáticas tendrán que modificar su agenda durante el mismo período.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para solicitar visas? Montaje EC

¿Qué pasa con quienes ya tenían una entrevista para la visa?

Las personas que contaban con una entrevista previamente asignada comenzaron a recibir comunicaciones en las que se les informó que sus turnos serán reprogramados.

El problema es que, hasta ahora, el Gobierno estadounidense no estableció una fecha concreta para retomar esas entrevistas. La modificación alcanza a distintos tipos de trámites, incluidos los vinculados con visas de inmigrante, turismo, trabajo y estudios.

Por este motivo, quienes tengan una cita deberán permanecer atentos a los mensajes enviados por la embajada o consulado correspondiente y consultar periódicamente el sistema oficial de turnos.

¿Cómo afecta la suspensión a quienes llevan meses esperando una cita?

La pausa llega en un momento de elevada demanda y largas demoras para conseguir entrevistas, especialmente en varios países de América Latina.

Durante julio, por ejemplo, el tiempo de espera para una visa de turista B-1/B-2 alcanzaba aproximadamente los 11 meses en Bogotá y más de 14 meses en Ciudad Juárez. En Ciudad de México, en cambio, el plazo rondaba los tres meses y medio.

La suspensión temporal podría sumar más incertidumbre a quienes ya tenían previsto viajar, reunirse con familiares o avanzar con trámites migratorios.

¿Cómo afecta la suspensión a quienes llevan meses esperando una cita? Shutterstock

¿Qué ocurre con el programa de citas rápidas de 750 dólares en México?

En julio, el Departamento de Estado había puesto en marcha un programa piloto en México que permitía a determinados solicitantes pagar un cargo adicional de 750 dólares para acceder a una entrevista en un plazo de hasta diez días hábiles.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre si este mecanismo de atención acelerada continúa disponible durante la nueva pausa.

El Departamento de Estado no incluyó información específica sobre el programa en el anuncio relacionado con la capacitación, por lo que los solicitantes deberán esperar nuevas indicaciones de las autoridades consulares.

¿Qué antecedentes existen sobre las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos?

La suspensión de entrevistas se suma a otras medidas adoptadas por la administración Trump en materia migratoria que ya provocaron cuestionamientos y disputas judiciales.

La semana pasada, un juez estadounidense dejó sin efecto una política que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. El magistrado consideró que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus facultades legales al implementar esa restricción.

En este contexto, la nueva pausa genera dudas entre los solicitantes que tienen trámites en curso y esperan una resolución sobre sus entrevistas.

¿Qué antecedentes existen sobre las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos? Gemini IA.

¿Cuándo volverán a otorgarse las citas para las visas estadounidenses?

Por ahora, el Gobierno de Estados Unidos no informó una fecha oficial para normalizar la asignación de entrevistas.

Las personas afectadas deberán esperar una comunicación de la embajada o el consulado donde realizan el trámite. También podrán consultar el portal oficial de citas para verificar si su entrevista fue modificada y cuándo se les asignará un nuevo turno.

La recomendación para quienes ya tienen una solicitud en proceso es revisar con frecuencia el correo electrónico registrado y el sistema de turnos, ya que cualquier cambio en la fecha de entrevista será comunicado por esas vías.