Algunos extranjeros no necesitan tramitar una visa para poder ingresar a Estados Unidos si cumplen con esta condición.

Para poder ingresar a Estados Unidos, la mayoría de los extranjeros deben presentar un pasaporte con seis meses restantes de vigencia, además de tramitar una visa americana que se corresponda con el motivo de viaje.

No obstante, los ciudadanos de países pertenecientes al Programa de Exención de Visa (VWP) pueden solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) si la naturaleza del viaje se asocia a turismo y negocios y su estadía no superará los 90 días.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal: ¿Qué es la autorización VWP?

La ESTA es el permiso digital de viaje que otorga el VWP a los ciudadanos de países participantes para que puedan viajar e ingresar al territorio sin necesidad de tramitar una visa.

No se trata de una visa, es una opción más económica y rápida que no requiere una entrevista consular. Tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte pierda validez y se solicita a través de la página oficial.

La ESTA se vincula directamente al pasaporte, y solo puede usarse para viajes de turismo u negocios y estadías de hasta 90 días.

La ESTA se vincula directamente al pasaporte, y solo puede usarse para viajes de turismo u negocios y estadías de hasta 90 días. Shutterstock y ChatGPT

¿Qué países integran el VWP y cuáles son los requisitos?

Los países que participan de este programa son:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Catar

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

Eslovaquia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Taiwán

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Para solicitarlo, quienes cumplan con los requisitos deben contar con:

Un pasaporte biométrico.

Fotografía.

Dirección de correo electrónica.

Dirección y número de teléfono.

Contacto de emergencia.

¿Quiénes no pueden usar el VWP?

No pueden usar el VWP los ciudadanos de países que no formen parte de este programa . Además, también tienen prohibido acceder a esta autorización quienes se contemplen en este grupo:

Ciudadanos que no cuenten con un pasaporte compatible .

Viajeros con antecedentes de viaje a países restringidos: Cuba, Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen o Corea del Norte .

Doble nacionalidad con Cuba, Irán, Irak, Siria o Sudá n.

Motivos de viaje no compatibles con el permiso.

Antecedentes migratorios o legales como arrestos o condenas graves.

Ni una Visa ni una ESTA son garantía de ingreso, ya que la última decisión la tienen los agentes de migración.