Los clientes de Banco Provincia deberán prestar atención al funcionamiento de las sucursales durante este viernes 14 de agosto, ya que la entidad modificará su atención presencial por asueto local .

La medida impactará directamente en los trámites presenciales que requieran de atención al público en una de las sucursales bonaerenses más concurridas. Ante este escenario, será importante conocer qué actividades quedarán temporalmente suspendidas.

Atención clientes de Banco Provincia: dónde no abrirá el banco este viernes 14 de agosto

El viernes 14 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de Quilmes, una fecha que establece un asueto local para determinados sectores del distrito.

Entre los trabajadores alcanzados se encuentra el personal de Banco Provincia, por lo que las sucursales de la localidad permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Banco Provincia no brindará atención al público el viernes 14 de agosto en la sucursal de Quilmes. (Fuente: Banco Provincia)

El cierre implica que los clientes no podrán realizar de manera presencial aquellos trámites que requieren atención del personal bancario o el uso de las ventanillas.

Por este motivo, quienes necesiten completar alguna gestión presencial deberán anticiparla o esperar hasta el próximo día hábil para acercarse nuevamente a una sucursal.

Cuáles son los trámites bancarios que quedarán suspendidos

Durante la jornada de cierre, quedarán suspendidas distintas operaciones que habitualmente pueden realizarse de manera presencial en las sucursales.

Entre ellas se encuentran:

Depósitos y extracciones por ventanilla .

Apertura, cierre o modificación de cuentas .

Solicitudes presenciales de préstamos o créditos .

Certificaciones de firma y presentación de documentación.

Operaciones con cheques físicos, tanto para depósito como para compensación.

Las personas que tengan previsto realizar alguna de estas gestiones deberán organizarse teniendo en cuenta el cierre de las sucursales durante el viernes.

¿Qué operaciones sí podrán realizarse el viernes 14 de agosto?

Las operaciones que puedan gestionarse mediante los canales digitales del banco, en cambio, continuarán disponibles de acuerdo con el funcionamiento habitual de cada servicio.

Al mismo tiempo, los cajeros automáticos (ATM) funcionarán las 24 horas, y podrán llevarse a cabo retiros de efectivo, transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y recargas de celular o SUBE.