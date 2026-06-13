Zach Sharif paga 680 libras esterlinas por mes por su departamento, ubicado literalmente en el territorio de una prisión en la capital británica.

La crisis habitacional en Londres llegó a un punto tan extremo que un joven encontró la solución más insólita al problema del alquiler : mudarse a vivir dentro del predio de una cárcel.

Zach Sharif paga 680 libras esterlinas por mes por su departamento, ubicado literalmente en el territorio de una prisión en la capital británica.

Para tener dimensión del dato, el alquiler promedio en Londres supera las 2.400 libras mensuales según datos de mercado de 2026.

¿Cómo es vivir al lado de los presos?

El caso de Sharif se viralizó porque expone, con humor negro, hasta dónde llegó la desesperación de los inquilinos londinenses.

El joven no reside en una celda, sino en un departamento construido dentro del complejo carcelario, lo que le permite pagar una fracción de lo que pagaría en cualquier otro barrio del centro de la ciudad.

La historia resume en una sola imagen lo que los especialistas en vivienda describen como uno de los peores momentos del mercado inmobiliario inglés.

Zach Sharif paga 680 libras esterlinas por mes por su departamento, ubicado literalmente en el territorio de una prisión en la capital británica. Telegraph

Según datos de la Asamblea de Londres, la oferta de vivienda asequible quedó muy por debajo de las metas previstas para 2026: de un objetivo de casi 27.000 unidades, solo se habilitaron poco más de 5.000.

El resultado es predecible: los inquilinos aceptan condiciones que hace una década habrían rechazado sin pensarlo.

La crisis que empuja a soluciones extremas

El alquiler en Londres no es un problema nuevo, sin embargo, la escasez de oferta lo agravó en los últimos años. Las proyecciones indican que los precios no bajarán antes de 2028 , con aumentos posibles de entre 3% y 6% anual.

Zach Sharif paga 680 libras esterlinas por mes por su departamento, ubicado literalmente en el territorio de una prisión en la capital británica.

En ese contexto, la estrategia de Sharif tiene una lógica aplastante:

Ahorro mensual estimado: más de 1.700 libras respecto al promedio de mercado

Ubicación: centro histórico de Londres, con acceso a transporte y servicios

Desventaja evidente: los vecinos son reclusos con régimen estricto

La historia generó un debate inmediato en redes sociales. Varios usuarios señalaron que el chiste es que los presos, en cierto modo, tienen las mismas restricciones que cualquier inquilino londinense: poco espacio, sin posibilidad de quejarse y sin opción de mudarse fácilmente.

Otros compararon la situación con un departamento de 1.000 libras por mes que circuló meses atrás en redes y que los propios usuarios describieron como “una celda”. La diferencia es que Sharif al menos paga la mitad.

La historia de Sharif no es un caso aislado. En los últimos años, en Londres circularon en redes sociales departamentos construidos en celdas de comisarías reconvertidas, cuartos sin ventanas, y habitaciones en Airbnb donde se alquilaban carpas dentro de un living.

El mercado del alquiler en la capital inglesa, en conclusión, ya no distingue entre ingenio y necesidad