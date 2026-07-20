El plazo fijo es una herramienta muy elegida por los argentinos.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció el pasado jueves un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales. Este nuevo convenio marca un aumento salarial del 1,9% correspondiente a la actualización de junio de 2026.

Con este reciente ajuste, los trabajadores del sector alcanzan un incremento acumulado del 16,8% durante los primeros seis meses del año. Este porcentaje se calcula sobre la base de los sueldos vigentes a diciembre de 2025

Nueva paritaria bancarios: a cuánto llegará el salario básico

El dato clave para todos los trabajadores del sector es el nuevo piso de ingresos. Tras la firma del documento, el salario inicial de un empleado bancario se consolida y superó ampliamente la barrera de los 2,4 millones de pesos.

La remuneración básica quedó fijada en $2.412.128,22. A este monto se le debe sumar el adicional correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE), fijado en $ 69.727,10, lo que conforma un ingreso mínimo total de $ 2.481.855,32.

El piso mínimo salarial de los bancarios rondará los 2,5 millones de pesos.

El adicional más esperado también aumenta

Por otro lado, el sindicato también actualizó el tradicional piso del bono por el Día del Bancario. El monto mínimo a cobrar por este adicional clave para el rubro será de $ 2.150.329, una cifra que continuará ajustándose con las próximas revisiones.

En cuanto al futuro inmediato, el comunicado oficial señala que el actual esquema de actualización se mantendrá durante julio y agosto. Las partes ya se comprometieron a retomar formalmente la mesa de negociaciones en la segunda quincena de septiembre.

¿Cuándo es la próxima paritaria para bancarios?

Las partes acordaron continuar durante el próximo bimestre, julio y agosto de 2026, mantener el mismo mecanismo de ajustes por inflación y mismo el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento.