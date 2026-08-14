La forma más efectiva de ahuyentar las cucarachas de la cocina y el baño.

Las cucarachas suelen aparecer en los hogares en busca de comida, agua y lugares cálidos para refugiarse. La cocina y el baño son dos de los ambientes donde más fácilmente pueden instalarse, especialmente cuando encuentran restos de alimentos, humedad o pequeñas grietas.

Aunque existen numerosos insecticidas y productos específicos para combatirlas, también hay un método casero que puede utilizarse como complemento para mantenerlas alejadas de determinados sectores de la casa: el laurel.

La forma más efectiva de ahuyentar las cucarachas de la cocina y el baño.

Cómo usar laurel para ahuyentar las cucarachas

El laurel tiene un aroma intenso que puede resultar desagradable para las cucarachas. Para aprovecharlo, una alternativa sencilla es colocar hojas de laurel secas en distintos puntos estratégicos de la vivienda.

No hace falta preparar una mezcla complicada. Se pueden distribuir varias hojas enteras o ligeramente trituradas en los lugares donde suelen aparecer estos insectos.

Los principales sitios donde conviene colocarlas son:

Detrás y debajo de la heladera.

Cerca de la cocina y otros electrodomésticos.

Dentro de alacenas y muebles.

Debajo de la pileta.

Cerca del tacho de basura.

En rincones oscuros y poco transitados.

Cerca de puertas, ventanas y posibles puntos de entrada.

Al romper ligeramente las hojas se libera más aroma, por lo que pueden resultar más útiles para mantener estos espacios menos atractivos para los insectos.

Cada cuánto hay que cambiar las hojas de laurel

Para que el método conserve su efectividad como repelente, es importante reemplazar las hojas cuando pierdan su aroma. El tiempo dependerá de las condiciones del ambiente, por lo que una buena referencia es cambiarlas cuando prácticamente ya no desprendan olor.

También es posible distribuirlas en distintos sectores de la casa y revisar periódicamente que permanezcan secas y limpias.

Cómo usar laurel para ahuyentar las cucarachas. Generado con IA

El laurel no reemplaza la limpieza

El uso de esta planta puede servir como medida complementaria, pero no alcanza por sí solo para eliminar una infestación de cucarachas.

Para reducir las posibilidades de que aparezcan, es fundamental mantener la cocina libre de restos de comida, limpiar las superficies después de cocinar y evitar dejar platos sucios durante largos períodos.

En el baño, además, conviene controlar las fuentes de humedad y reparar pérdidas de agua. También es recomendable sellar grietas, huecos y posibles vías de acceso por donde puedan ingresar.

Qué hacer si hay una plaga de cucarachas

Si la presencia de cucarachas es frecuente o se observan ejemplares durante el día, puede tratarse de una infestación que requiera un tratamiento específico.

En esos casos, el laurel puede utilizarse como complemento, pero no sustituye a los métodos de control de plagas. La combinación de limpieza, eliminación de fuentes de agua y alimento y un tratamiento adecuado permite abordar el problema de manera más efectiva.

Así, el laurel aparece como una alternativa sencilla para ahuyentar cucarachas de determinados sectores de la casa, especialmente cocina y baño, sin necesidad de recurrir a mezclas caseras con ácido, bicarbonato u otros productos.