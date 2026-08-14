Suecia aprobó una reforma que endurece el régimen penal para los adolescentes y modifica la edad a partir de la cual pueden ser considerados responsables por determinados delitos, la cual pasó a 14 años.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento sueco, conocido como Riksdag, en medio de una fuerte preocupación de las autoridades por el aumento de la delincuencia grave entre los jóvenes.

En tanto, la medida fue impulsada por el Gobierno y consiguió un amplio respaldo parlamentario , aunque tendrá una aplicación limitada en el tiempo para una parte de sus disposiciones.

Suecia baja la edad de responsabilidad penal a los 14 años

El Parlamento de Suecia aprobó reducir de 15 a 14 años la edad de responsabilidad penal, aunque el cambio se aplicará específicamente a los delitos graves y durante un período de cinco años.

La medida fue aprobada por el Parlamento sueco. BBC

La propuesta recibió 281 votos a favor y 66 en contra, con respaldo de integrantes del Gobierno y también de la oposición socialdemócrata.

De acuerdo con el propio Parlamento sueco, la modificación responde a la necesidad de “endurecer las normas ante el incremento de la delincuencia grave protagonizada por jóvenes”.

A partir de la aplicación de la nueva normativa, los adolescentes de 14 años podrán quedar alcanzados por la responsabilidad penal cuando se trate de los delitos contemplados por la nueva regulación.

Cambios en la pena máxima para los menores

La reforma también aumenta de manera considerable el límite máximo de las penas que pueden recibir los menores de edad. Hasta ahora, la legislación permitía condenas de hasta 14 años de prisión, mientras que con el nuevo esquema el máximo llegará a 18 años de cárcel.

El incremento representa cuatro años adicionales respecto del límite anterior y forma parte del objetivo del Ejecutivo de endurecer las consecuencias para los delitos graves cometidos por jóvenes.

Por lo tanto, la reforma modifica dos aspectos centrales del régimen:

Reduce la edad de responsabilidad penal en determinados delitos graves.

Aumenta la pena máxima aplicable a los menores de edad.

La medida ya tiene fecha de aplicación

La reforma entrará en vigor el 10 de septiembre, pocos días antes de las elecciones legislativas previstas en Suecia para el día 13 del noveno mes del año.