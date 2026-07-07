Según trascendió, el Banco Provincia (BAPRO) comenzó a implementar un nuevo sistema en sus cajeros automáticos que reemplaza la impresión de comprobantes en papel por el envío automático de comprobantes hacia el correo electrónico registrado por cada cliente en e-Provincia.

Aunque esta modalidad ya estaba disponible desde hace un tiempo, el banco reafirmó su apuesta por este sistema, que busca reducir el consumo de papel, promover prácticas más sustentables y agilizar las operaciones en los cajeros automáticos.

La medida alcanza a operaciones habituales como extracciones de efectivo, consultas de saldo, transferencias, pagos de servicios e impuestos, constitución de plazos fijos, solicitudes de préstamos, compras y recargas, entre otras.

Qué operaciones seguirán entregando comprobantes en papel

No todas las gestiones estarán alcuzadas por el nuevo sistema desde el inicio. De acuerdo con información difundida por otros medios de comunicación, aquellas operaciones que aún no estén incorporadas a la modalidad digital continuarán emitiendo comprobantes en papel, tal como ocurre actualmente.

Además, los clientes que todavía no hayan registrado una dirección de correo electrónico en e-Provincia seguirán recibiendo el comprobante en papel hasta completar ese trámite .

En esos casos, el cajero mostrará un aviso invitando a cargar el correo electrónico para comenzar a recibir las constancias digitales.

Banco Provincia dice adiós los comprobantes en papel en los cajeros automáticos y los reemplaza por tickets digitales enviados por correo electrónico. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Por qué Banco Provincia deja de imprimir tickets en los cajeros automáticos

Con esta iniciativa -que se implementará de manera gradual-, la entidad busca disminuir el uso de papel y avanzar en una estrategia orientada hacia el cuidado del ambiente.

Al reemplazar los comprobantes impresos por versiones digitales, el banco pretende reducir residuos, optimizar recursos y modernizar la experiencia de los usuarios .

La implementación será progresiva y convivirá durante un tiempo con el sistema tradicional, hasta que más operaciones y clientes queden incorporados al esquema de comprobantes electrónicos.

Los clientes que tengan un correo registrado en e-Provincia recibirán automáticamente los comprobantes digitales tras realizar operaciones en los cajeros automáticos de Banco Provincia. Fuente: Shutterstock

Qué tienen que hacer los clientes para recibir los comprobantes digitales

Para acceder a este beneficio, los usuarios deberán tener una dirección de correo electrónico registrada en e-Provincia. Una vez finalizada la operación en el cajero automático, el comprobante se enviará de manera automática a ese mail, sin necesidad de solicitar la impresión del ticket.

¿Cómo adherirse a e-Provincia?

Podes adherirte a través de Banca Internet Provincia BIP, las 24 horas, los 365 días del año o llamando sin cargo al 0810-222-2776 de lunes a viernes de 8.00 a 22:00. También podés hacerlo acercándote a tu sucursal más cercana.